Sean Penn (61) findet rührende Worte für seine Ex-Frau. Im Juli 2020 gaben sich der Schauspieler und seine Auserwählte Leila George (30) in einer heimlichen Trauung das Jawort. Im letzten Oktober folgten dann traurige Liebes-News – die aus Australien stammende Schauspielerin reichte nach nur etwas über einem Jahr die Scheidung ein. Inzwischen ist die Ehe der beiden offiziell aufgelöst. Allerdings liebt Sean seine Ex immer noch!

In einem Interview mit Hollywood Authentic sprach Sean über die Scheidung von Leila und machte ziemlich deutlich, wie unglücklich er über die Trennung ist. "Es gibt eine Frau, Leila George, in die ich so sehr verliebt bin und die ich inzwischen nur noch hin und wieder sehe, weil ich die Ehe versaut habe", erzählte der Oscar-Gewinner beschämt. Er gab zu, während seiner Ehe ein sehr nachlässiger Kerl gewesen zu sein.

Dabei sah es zwischenzeitlich sogar danach aus, als würden Sean und seine Verflossene doch noch wieder zueinanderfinden. So veröffentlichte Daily Mail erst Anfang des Jahres einige Bilder, die die einstigen Eheleute eng umschlungen auf einer Silvesterparty zeigten. Außerdem soll der Hollywoodstar mehreren Quellen zufolge trotz der laufenden Scheidung nach Australien geflogen sein und dort viel Zeit mit Leila verbracht haben.

Anzeige

Getty Images Sean Penn bei einer Wohltätigkeitsgala in Hollywood

Anzeige

Getty Images Leila George, 2020

Anzeige

Instagram / leilageorge Leila George und Sean Penn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de