Zehn Jahre Hausfrau: Anna-Maria Ferchichi ist stolz darauf

Anna-Maria Ferchichi (42) ist stolze Mutter von acht Kindern. In der Vergangenheit hat die Ehefrau von Bushido (45) viel Zeit ausschließlich damit verbracht, sich um ihre Familie und den Haushalt zu kümmern. Auch wenn sie es aktuell zu genießen scheint, sich wieder neuen Projekten zu widmen, stellt sie in ihrer Instagram-Story klar: "Zehn Jahre war ich 'Hausfrau' und immer zu Hause. Ich wollte es so und habe diese Zeit sehr genossen. Ich würde es immer wieder so machen."

Mittlerweile hat die Influencerin kein Problem damit, ihre jüngsten Sprösslinge auch mal in die Obhut einer Nanny zu geben, während sie ihren Verpflichtungen nachgeht. In ihrer Story erwähnt sie, dass ihre Kindermädchen sie regelmäßig mit Fotos ihrer zweijährigen Drillinge versorgen. Anna-Maria sei besonders stolz darauf, dass ihre Kinder mittlerweile viele Dinge ohne ihre Eltern meistern können. "Ich kann es nicht erwarten, sie heute Abend in meine Arme zu schließen", betont die 42-Jährige nichtsdestotrotz. Ein Follower lobt Anna-Marias Worte und gesteht, sich immer dafür zu schämen, zu Hause bei den Kindern zu sein, da die Gesellschaft die Rolle als Hausfrau und Mutter nicht als Arbeit anerkenne. Daraufhin entgegnet die Schwester von Sarah Connor (44): "Es ist etwas Wunderbares, seine Kinder großzuziehen und ein Privileg, es sich leisten zu können. Ich war immer sehr stolz darauf."

Anna-Maria gibt ihren Followern auf der Social-Media-Plattform regelmäßig Einblicke in ihr Leben als achtfache Mutter. So dokumentierte sie auch ihren Sommerurlaub mit ihrer gesamten Rasselbande im Netz. Anna-Maria reiste mit Bushido und ihren acht Kindern durch Kroatien. Neben dem Ehepaar und ihren Sprösslingen war auch die Freundin ihres Sohnes Montry mitsamt ihrer Mutter und ihrer Schwester mit von der Partie. Mit den Nannys der Drillinge kam die Reisetruppe auf insgesamt 15 Personen. In ihrer Story zeigte Anna-Maria eine ihrer Unterkünfte und gab preis, dass sie eine luxuriöse Villa mit stolzen 650 Quadratmetern bewohnten.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und ihre Drillinge im August 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Bushido und ihre Kinder

