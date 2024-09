Julian Zietlow bricht sein Schweigen zu Trennungsgerüchten

Der einstige Fitnessunternehmer Julian Zietlow (39) äußert sich in einer aktuellen Fragerunde auf Instagram erstmals zu den hartnäckigen Trennungsspekulationen über sich und Alina Schulte im Hoff (37). "Was ihr euch denken könnt, könnt ihr euch denken, und ansonsten ist es privat", antwortet der Unternehmer auf die Frage seiner Fans zu dem Trennungsthema. Weiterhin betont er, dass seine Fans zwar großes Interesse an seinem Privatleben zeigen, jedoch wollen er und Alina die Angelegenheit von der Öffentlichkeit fernhalten: "Letztes Mal wurde [alles] extrem öffentlich ausgetragen und dieses Mal wollen wir das alles gerne privat halten."

Zuvor hatte das Influencer-Paar sowohl ihre Ehe und erste Trennung als auch ihr Liebes-Comeback öffentlich ausgetragen. Damit ist nun Schluss: "Ich denke, das ist auch eine der Sachen, die raus durften und die auch nicht noch mal so gemacht werden müssen. Dazu ist alles gesagt", reflektiert er jetzt die vergangenen Postings und die gegenwärtige Situation mit Alina. Auch die Zweifachmama hatte sich bereits kryptisch zur angeblichen Trennung geäußert.

"Ich werde wie auch beim letzten Mal nichts über andere Menschen, die darin involviert sind, preisgeben. Denn er wird immer zu meinem Leben, meiner Vergangenheit und meinen Kindern gehören. Ich habe alles aus voller Liebe gemacht und bereue nichts", machte sie auf ihrem Instagram-Kanal deutlich. Julian und Alina sind mit ihrem Fitness-Lifestyle bekannt geworden und haben über die Jahre eine große Anhängerschaft aufgebaut. Während ihrer ersten Trennung sah der 39-Jährige die Branche und das gemeinsame Unternehmen kritisch, während Alina weiterhin Werbung dafür machte.

Instagram / julianzietlow Alina Schulte im Hoff und Julian Zietlow im Juli 2024

Instagram / alina_schulte_im_hoff Alina Schulte im Hoff, Mai 2024

