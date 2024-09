Läuft da etwa was zwischen Brooks Nader und Gleb Savchenko?

Läuft da etwa was zwischen Brooks Nader (27) und Gleb Savchenko (40)? Ab dem 17. September huschen die beiden gemeinsam bei Dancing with the Stars über das Parkett – und wie es scheint, kommen sich das Model und der Profitänzer während der Proben für die bevorstehende Show ziemlich nahe. In einem Video auf TikTok macht es sich die Beauty auf dem Schoß ihres Tanzpartners gemütlich. Währenddessen packt der Beau sie an der Hüfte und dreht sich mit ihr behutsam im Kreis. Ein glückliches Lächeln macht sich in beider Gesichter breit.

Dass Brooks und der Choreograf anbandeln, scheinen auch ihre Fans zu vermuten. "Ähm, stören wir bei etwas?", "Warum sehe ich mir das immer wieder an?" und "Uh, ich habe das Gefühl, dass ich das nicht sehen sollte?", lauten beispielsweise drei Kommentare unter dem Video. Ein weiterer User ist sich sicher, dass sich die Zuschauer vom US-amerikanischen Let's Dance dank der zwei auf etwas gefasst machen können: "Das wird sicher eine heiße Saison!"

Das Video ist allerdings nicht der einzige Grund dafür, dass die Fans von einer Romanze zwischen Brooks und Gleb ausgehen. Wie Mirror berichtete, sollen die zwei bereits vergangene Woche ein gemeinsames Mittagessen in New York verbracht haben – und schon dabei sollen die 27-Jährige und der gebürtige Russe ziemlich vertraut miteinander umgegangen sein. Noch vor zwei Monaten wurde spekuliert, ob Brooks womöglich etwas mit NFL-Star Tom Brady (47) am Laufen hat. Doch diese Vermutungen gehören nun wohl der Vergangenheit an.

TikTok / brooksnader Gleb Savchenko und Brooks Nader, September 2024

Getty Images Tom Brady, NFL-Star

