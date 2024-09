Nach Babypause: Christina Hänni steht wieder auf der Bühne

Christina (34) und Luca Hänni (29) haben sich nach der Geburt ihrer Tochter im Juni in die Babypause verabschiedet. Nun stehen die beiden aber wieder gemeinsam für die Show "Das Zelt" auf der Bühne! "Da sind wir wieder, zurück aus der Babypause", verkündet der Sänger gemeinsam mit seiner Liebsten stolz in einer Story auf Instagram. Die Tänzerin, gekleidet in einem glamourösen schwarzen Jumpsuit mit Strassbesatz, fügt hinzu: "Heute ist die erste Show nach meiner Babypause." Das Paar, das sich 2020 bei Let's Dance kennengelernt hat, freue sich auf die anstehenden Aufführungen.

Das Paar nutzte die vergangenen Monate, um den neuen Alltag mit Baby in vollen Zügen zu genießen. Während dieser Zeit hielten sie ihre Fans regelmäßig über Social Media auf dem Laufenden. Jetzt, zum Start der neuen Shows von "Das Zelt", gibt Christina Einblicke in ihr Bühnen-Comeback. "So, der erste Block ist geschafft. Und ich werde nicht lügen, ich war ganz schön aufgeregt", verrät sie weiter im Verlauf des Abends. Trotz der Nervosität hätte alles reibungslos geklappt, und das Publikum habe sie herzlich empfangen. Auch ihr kleiner Nachwuchs sei backstage in Begleitung seiner Oma dabei gewesen. "Die Kleine ist natürlich mit dabei, in unserer Garderobe hinten", erklärt die Tänzerin und fügt noch hinzu: "Sie hat gerade schon geschlafen, in der Pause war sie gerade kurz wach. Also, ihr geht es herrlich und sie macht das richtig gut mit."

Christina und Luca, die sich während ihrer Teilnahme bei "Let's Dance" ineinander verliebt hatten, führen seither eine harmonische Beziehung. Dabei nehmen die beiden TV-Bekanntheiten ihre Fans auch gerne mit in ihren Alltag – unter anderem gaben sie zu den Fortschritten ihres Eigenheims immer wieder Updates. Doch auch ihr Familienglück ist ein großes Thema. "Ich habe alle krassesten Gefühle erlebt, die man erleben kann. Es war sehr, sehr intensiv", verriet Christina nach der Geburt ihrer Tochter auf Instagram.

Getty Images Luca und Christina Hänni bei "Verstehen Sie Spaß"

Instagram / christina.haenni Christina Hänni und ihre Tochter im August 2024

