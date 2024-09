Prinz William hält nichts von einer Royal-Rückkehr von Harry

Prinz William (42) hat angeblich bereits klare Pläne für die Zukunft seines Bruders Harry (39) und dessen Frau Meghan (43), sobald er den Thron besteigt. Dies berichtet eine Quelle, die dem Express nahesteht: "William sieht keine Zukunft für die Sussexes in der königlichen Familie und glaubt, dass ihre Rückkehr ein Fehler wäre." Harry und Meghan hatten vor fast vier Jahren ihre royalen Pflichten niedergelegt und leben seitdem in Kalifornien, wo sie Projekte mit Streaming-Giganten wie Netflix verfolgen. Die zerrüttete Beziehung zwischen dem Paar und dem britischen Königshaus spitzte sich weiter zu, nachdem Harrys explosive Memoiren "Reserve" im Januar 2023 veröffentlicht wurden. Darin behauptet der 39-Jährige, sein Bruder William habe ihn in einem hitzigen Streit im Kensington Palace körperlich angegriffen.

Im August waren William und Harry bei der Trauerfeier für ihren verstorbenen Onkel, Lord Robert Fellowes (✝82), kurzzeitig wieder vereint. Die Trauerfeier fand in der St. Mary's Church in Snettisham, Norfolk, statt. Es handelte sich angeblich um die erste Begegnung der Brüder seit der Krönung von König Charles (75) im vergangenen Jahr. Und obwohl William und Harry fast "Rücken an Rücken" gestanden haben sollen, blieben sie stumm – laut The Sun. Trotz der Trauer und des Anlasses fanden keine Gespräche zwischen ihnen statt.

Dass William und Harry während der Zeremonie auf gegenüberliegenden Seiten der St. Mary's Church saßen, getrennt durch den Mittelgang und andere Familienmitglieder, scheint eine bewusste Entscheidung gewesen zu sein. Ein Trauergast bemerkte: "Sie saßen vielleicht fünf Meter voneinander entfernt." Weiterhin wird berichtet, dass beide Brüder nach der Veranstaltung noch anwesend waren, bevor Harry in einem schwarzen Range Rover davonfuhr. Dieses distanzierte Verhalten unterstreicht die andauernden Spannungen innerhalb der königlichen Familie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Prinz William im Mai 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry bei König Charles' Krönung im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, William und Harry werden ihre Differenzen jemals beilegen? Ja, ich wünsche es ihnen so sehr! Nein, zwischen ihnen ist zu viel passiert! Ergebnis anzeigen

Sandra Janke Redakteurin Zum Profil



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de