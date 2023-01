Prinz Harry wäre bei Charles' Krönung nicht willkommen!

Er kann sich im Mai den Weg nach Großbritannien womöglich sparen! Nachdem vor wenigen Tagen die Memoiren von Prinz Harry (38) erschienen sind, scheint die Kluft zwischen den britischen Royals und dem Aussteiger immer größer zu werden. Nach einigen Vorwürfen gegen seine eigene Familie hat diese kein gutes Wort mehr für den Duke of Sussex übrig. Bedeutet das jetzt Harrys kompletten Ausschluss von König Charles' (74) Krönung?

Ob und wie der 38-Jährige an dem großen Tag seines Vaters anwesend sein wird, ist nach wie vor nicht bekannt. Ein Insider verriet aber nun gegenüber The Sun, dass sich die gesamte Königsfamilie mit Harrys Gegenwart nicht wohlfühle. "Es hat Diskussionen in der Familie gegeben, einschließlich Edward und Anne. Sie wollen nicht, dass private Gespräche bei der Krönung in die Taschenbuchausgabe von 'Reserve' einfließen", gab der Informant preis.

Dass der Ehemann von Herzogin Meghan (41) bei der Krönung nicht erwünscht ist, machten auch schon die Änderungen am Ablauf des Tages deutlich. "Prinz Harry wurde aus dem Skript für die Krönung gestrichen und wird keine offizielle Rolle bei der Zeremonie spielen, sollte er anwesend sein", erzählte kürzlich eine Quelle aus dem Palast Sunday Times. Glaubt ihr, Harry wird kommen? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Prinz Harry im April 2019

Getty Images König Charles III. im September 2022

Getty Images Prinz Harry im September 2022

