Prinzessin Kate möchte wohl anstehende Gedenkfeier besuchen

Prinzessin Kate (42) könnte bald wieder in der Öffentlichkeit zu sehen sein. Laut einem Bericht von The Sunday Times plant die Britin wohl, am 10. November gemeinsam mit ihrem Mann Prinz William (42), ihrem Schwiegervater König Charles (75) und weiteren Mitgliedern der königlichen Familie an der jährlichen Gedenkfeier für gefallene Soldaten in Whitehall, London, teilzunehmen. Aufgrund ihrer laufenden Krebsbehandlung stehe dieser Auftritt jedoch noch nicht endgültig fest. Ebenso sollen bereits die Vorbereitungen für Kates jährliches Weihnachtslied-Konzert im Dezember laufen, zu dem sie normalerweise traditionell mit ihrer Familie erscheint.

Ob Kate tatsächlich an den geplanten Terminen teilnehmen kann, hängt also von ihrem gesundheitlichen Zustand ab. In einem Statement auf Instagram im Juni hatte die Frau des britischen Thronfolgers erklärt, dass ihr gesundheitliches Befinden ziemlich durchwachsen sei: "Ich mache gute Fortschritte, aber wie jeder, der eine Chemotherapie durchmacht, weiß, gibt es gute und schlechte Tage." Seit der Bekanntgabe ihrer Krebsdiagnose im März war Kate selten in der Öffentlichkeit zu sehen. Zuletzt trat sie im Juli beim Wimbledon-Tennisturnier auf.

Die Sommermonate verbrachte Kate mit ihrer Familie unter anderem auf Schloss Balmoral. "William und Kate werden die Saison mit einem Ausflug nach Balmoral in Schottland abschließen. Ein ermutigendes Zeichen im Zuge der Krebsdiagnose der Prinzessin von Wales", äußerte sich die Königshaus-Expertin und Historikerin Dr. Tessa Dunlop positiv gegenüber Mirror.

Getty Images Prinzessin Kate mit ihren Kindern im Dezember 2023

Getty Images Prinzessin Kate bei einem Wimbledon-Turnier

