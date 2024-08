Prinzessin Kate soll schon länger mit Gesundheit kämpfen

Prinzessin Kate (42) hatte sich Anfang dieses Jahres einer Operation unterziehen müssen und gab einige Wochen später bekannt, an Krebs zu leiden. Laut der Royal-Expertin Rebecca English habe die Frau von Prinz William (42) schon viel länger gesundheitliche Probleme. Lange bevor die Krebsdiagnose überhaupt gestellt worden sei. "Was die meisten nicht wissen, ist, dass Catherine schon seit einiger Zeit vor ihrer ersten Operation im Januar gesundheitlich angeschlagen war", schreibt sie in einem Bericht für Daily Mail. Woraus genau Kates gesundheitliches Leiden bestanden habe, wird dabei nicht genannt.

Ein Insider fügt gegenüber dem Magazin hinzu: "Ich denke, die Leute wissen nicht, wie viel sie im Hintergrund durchgemacht hat und wie lange das schon andauert. Sie ist eine unglaublich starke Frau, aber sie hat wirklich schwere Zeiten durchlebt." Obwohl Kate ihre medizinischen Herausforderungen mit viel Anmut in der Öffentlichkeit angenommen hat, haben ihre Offenheit und Transparenz auch für gemischte Reaktionen gesorgt. Während einige ihre Ehrlichkeit loben, gibt es auch unangemessene Kommentare und Kritik im Internet, die Kates Aussehen kommentierten, nachdem sie in Wimbledon aufgetreten war. "Obwohl das Paar versucht, das zu ignorieren, ist die traurige Wahrheit, dass es zu einer unerträglichen Belastung in ihrer Beziehung geführt hat", erklärt Rebecca.

Momentan befindet sich Kate in einer Phase der präventiven Chemotherapie, die den Sommer über und möglicherweise darüber hinaus andauern wird, wie die Expertin weiter berichtet. Rebecca betont gegenüber Daily Mail, dass Kates Genesung noch andauert und der Weg zurück zu ihren royalen Pflichten langsam erfolgen wird. Trotz der schweren Zeiten genießen Kate, Prinz William und ihre drei Kinder einen "fabelhaften" Sommer in Norfolk, wo sie die Zeit im Freien und mit der Familie verbringen. Dies hat dazu beigetragen, der Familie "wieder Farbe ins Gesicht zu bringen" und ihnen ein Stück Normalität zurückzugeben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William beim Royal-Charity-Polo-Cup 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kids George, Louis und Charlotte

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Kate sich noch dazu äußern wird, wie es ihr vor der Diagnose erging? Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Nein, ich denke nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de