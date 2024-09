Sehr inniges Gespräch: J.Lo und Matt Damon halten Händchen

Neue Bilder von Jennifer Lopez (55) sorgen jetzt für Aufsehen. Die Sängerin reichte kürzlich ihre Scheidung von Ben Affleck (52) ein und scheint ihr Herz nun bei einem der besten Freunde des Schauspielers auszuschütten. Auf Fotos, die durch Page Six veröffentlicht wurden, befindet sie sich auf dem Toronto International Film Festival – wo sie und Matt Damon (53) sehr vertraut miteinander scheinen – die Sängerin hält sogar die Hand des "Good Will Hunting"-Darstellers!

Dass die "Jenny from the Block"-Interpretin und Matt "ein langes, tiefes Gespräch" über 20 Minuten geführt haben, berichtete bereits People – dass sie sich dabei so innig mit Bens Kumpel gezeigt hat, war bisher jedoch unbekannt und könnte zumindest bei dem "Gone Girl"-Star ein paar Fragen aufwerfen. Um eine Romanze wird es sich zwischen den beiden aber vermutlich nicht handeln, immerhin ist Matt seit 2005 mit seiner Frau Luciana Barroso (48) verheiratet.

Matts vertrauliche Art gegenüber J.Lo ist trotzdem verwunderlich, da er in der Vergangenheit nicht ihr größter Fan war. "Matt hatte von Anfang an ernsthafte Vorbehalte gegenüber Bennifer 2.0. Er hat versucht, Ben öffentlich zu unterstützen, aber Tatsache ist, dass er es hasst, wie J.Lo seinen Freund behandelt", hatte eine Quelle vergangenes Jahr gegenüber OK! offenbart. Nach ihrer Trennung scheint er den beiden Hollywoodstars aber unterstützend zur Seite zu stehen – und seine frühere Meinung zu der 55-Jährigen zur Nebensache zu machen.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

Getty Images Matt Damon, Schauspieler

