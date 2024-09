J.Lo führte ein intimes Gespräch mit Bens BFF Matt Damon

Ben Affleck (52) verpasste die Premiere seines neu produzierten Streifens "Unstoppable", dafür erschienen aber seine Ex Jennifer Lopez (55) und auch sein bester Freund Matt Damon (53) – beide wirkten ebenfalls an dem Film mit. Und offenbar nutzten sie die Gelegenheit, um ein privates Gespräch ohne Ben führen zu können. Ein Insider erzählt gegenüber People, dass Matt und Jennifer bei der Aftershow-Party rund 20 Minuten an einem Tisch gesessen haben. "Jen und Matt fingen an zu reden und hatten ein langes, tiefes Gespräch", verrät die Quelle. Worüber genau die Sängerin und der Schauspieler sich austauschten, ist nicht bekannt – aber da beide eine Verbindung zu Ben haben, ist es naheliegend, dass sie auch über ihn sprachen.

Dabei schien Matt nie der größte Fan von Jennifer zu sein. In der Vergangenheit soll er sich immer wieder Sorgen gemacht haben, dass es Ben in der Beziehung nicht gut geht. "Matt hatte von Anfang an ernsthafte Vorbehalte gegenüber Bennifer 2.0. Er hat versucht, Ben öffentlich zu unterstützen, aber Tatsache ist, dass er es hasst, wie J.Lo seinen Freund behandelt", offenbarte ein Insider vergangenes Jahr gegenüber OK!. Der "Ocean's Eleven"-Darsteller sehe es nicht gerne, wie J.Lo Ben bei Events als schmückendes Beiwerk vorführe. Matt soll schon vor dem Ehe-Aus das Gefühl gehabt haben, dass eine erneute Trennung der beiden unausweichlich ist.

Immerhin verbindet Matt und Ben eine der längsten Freundschaften Hollywoods. Die beiden sind bereits seit ihrer Kindheit unzertrennlich. Sie wuchsen in derselben Gegend auf und besuchten dieselbe Schule. Als der große Durchbruch in Hollywood noch auf sich warten ließ, lebte das Duo sogar zusammen in einer WG in Los Angeles. In der Zeit soll auch das Drehbuch zum Drama "Good Will Hunting" entstanden sein, für das sowohl Matt als auch Ben bei den Oscars und den Golden Globes 1998 ausgezeichnet wurden. Matt war außerdem in den dunkelsten Phasen seines Kumpels an seiner Seite, so unterstützte er ihn nicht nur nach Trennungen, sondern kümmerte sich auch, als Ben immer wieder mit seiner Alkoholabhängigkeit kämpfte.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei einer Premiere im Mai 2023

Getty Images Ben Affleck und Matt Damon bei den Golden Globes 1998

