Selena Gomez reagiert auf Benny Blancos Hochzeitsgeständnis

Selena Gomez (32) und Benny Blanco (36) könnten aktuell wohl nicht glücklicher miteinander sein. Erst vor wenigen Wochen plauderte der Musikproduzent sogar aus, dass er sich vorstellen könnte, seine Partnerin zu heiraten. Seither halten sich hartnäckige Gerüchte um eine Verlobung der beiden Berühmtheiten. Im Interview mit Vanity Fair reagiert die Schauspielerin nun auf die Aussagen ihres Partners: "Er kann einfach nicht lügen. Nach dem Interview sagte ich nur: 'Noch etwas anderes, das du öffentlich machen wolltest?'" Ob sich Selena selbst aber auch eine baldige Hochzeit vorstellen könnte? Immerhin kommt sie im weiteren Gespräch gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Ich wurde noch nie auf diese Weise geliebt. Er ist wie ein Licht in meinem Leben."

Obwohl die Only Murders in the Building-Darstellerin in ihrer Beziehung glücklich ist, muss sie auch ein trauriges Geständnis machen: Eine Schwangerschaft wäre für sie ein zu großes Risiko. Aufgrund gesundheitlicher Probleme wäre sowohl ihr Leben als auch das des Babys gefährdet. "Das war etwas, das ich eine Weile betrauern musste. Es war nicht das, was ich mir vorgestellt hatte", gibt sie zu. Trotz dieses Rückschlags sieht Selena optimistisch in die Zukunft und zieht eine Leihmutterschaft oder Adoption in Betracht: "Ich bin dankbar für diese Möglichkeiten und freue mich darauf, was dieser Weg bringen wird."

Bereits vor zwei Monaten verriet eine Quelle gegenüber Us Weekly, dass Selena und Benny bereits über Heirat und Kinder nachdenken und sich einig seien, wie sie ihre Zukunft gemeinsam gestalten wollen. "Er gibt ihr das Gefühl, sicher und glücklich zu sein", wurde ein Insider zitiert. Dieser erwähnte außerdem, dass Selena bereit sei, für den Songwriter nach New York zu ziehen, um ihrem Partner nahe zu sein.

