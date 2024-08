Gerüchte angeheizt: Trägt Selena Gomez etwa Verlobungsring?

Es scheint immer wahrscheinlicher zu sein, dass Selena Gomez (32) und ihr Benny Blanco (36) den nächsten Schritt gehen. Bereits seit Wochen kocht die Gerüchteküche fast über, denn es gibt immer mehr Anzeichen, dass der Musikproduzent seiner Liebsten einen Ring an den Finger gesteckt hat. Und diese Bilder legen nun noch einen drauf. Paparazzi erwischten die Schauspielerin am Freitag in Los Angeles. Die Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, dass sie ihre Finger bei einem Spaziergang mit mehreren Ringen schmückte. Unter anderem glitzerte ein goldener Ring an ihrem linken Ringfinger. Ob es sich tatsächlich um einen Verlobungsring handelte, wissen wohl nur Selena und Benny selbst – aber ihre Fans wird dieser Schmuck sicher zum Spekulieren anreizen.

Selenas Community ist nämlich schon überzeugt, dass bei den beiden bald die Hochzeitsglocken läuten. Als die 32-Jährige auf einem Spiegelselfie in einem eleganten weißen Kleid ein Emoji so gekonnt setzte, dass es ihren Ringfinger verdeckte, waren sich die Fans einig: Damit versuchte sie ihren Verlobungsring zu kaschieren. "Versteckt sie einen Verlobungsring?", fragte sich ein User bei X. Ein anderer war sich hingegen schon sicher: "Ich glaube, Selena Gomez hat sich gerade verlobt, denn warum bedeckt sie sonst ihre linke Hand?" Außerdem entdeckten einige Follower, dass Selena auf ihrem TikTok-Account jetzt einer Agentur für Hochzeitsplanung folgt.

Aber ob Verlobung oder nicht – mit ihrem Benny scheint Selena endlich den Richtigen gefunden zu haben. Die beiden daten sich offiziell seit Dezember 2023. Nachdem sie ihre Liebe erst noch vor den Augen der Öffentlichkeit fernhielten, entschieden sie zu dem Zeitpunkt, ihre Fans daran teilhaben zu lassen. Seitdem verzücken sie die Community immer wieder mit süßen Kuschel- und Turtelfotos. Und eine gemeinsame Zukunft sollen die beiden auch schon länger planen. Wie glücklich das Paar zusammen ist, verdeutlichte Benny in der "The Howard Stern Show". "Wenn ich sie ansehe, denke ich immer: Ich kenne keine Welt, in der es besser sein könnte als hier", geriet der 36-Jährige richtig ins Schwärmen.

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez im August 2024

