Warum trennten sich Katy Perry und Orlando Bloom damals?

Katy Perry (39) hat jetzt im "Call Her Daddy"-Podcast offen über ihre kurzzeitige Trennung von Orlando Bloom (47) gesprochen. Die beiden hatten sich 2016 kennengelernt, trennten sich im Jahr darauf und fanden 2018 schließlich wieder zueinander. Nun reflektiert Katy über die Ursachen ihrer Trennung und wie sie wieder zusammenkamen. Sie verrät, dass beide verschiedene Dinge in ihrer Beziehung suchten: Während Orlando nach einer Phase der Enthaltsamkeit klare und feste Absichten hatte, kam Katy frisch aus einer anderen Beziehung und war noch nicht bereit für etwas Ernstes.

In der Trennungszeit besuchte Orlando ein einwöchiges Retreat im Hoffman Institute in Kalifornien, was für ihn eine transformative Erfahrung war. Nach seiner Rückkehr spielte er laut Katy keine "Katz-und-Maus-Spielchen" mehr. "Ich dachte nur 'Hm'. Ich war so an dieses Hin und Her gewöhnt. … Ich spielte Spiele, weil es ein Dopaminstoß war", erinnert sich Katy im weiteren Gespräch. Doch dann habe sie realisiert, dass auch sie an ihren eigenen Problemen arbeiten müsse. Deshalb entschied sich auch Katy, das Retreat zu besuchen. Die dort gewonnenen Einsichten halfen ihr, sich selbst besser zu verstehen und eine tiefere Verbindung zwischen Kopf und Herz herzustellen. Bei einem Konzert in der Nähe von Orlandos Urlaubsort trafen sich Katy und Orlando schließlich wieder und ihre Beziehung flammte erneut auf.

Die Beziehung der beiden läuft seither nicht ohne Herausforderungen: Die geplante Hochzeit 2019 wurde aufgrund von Standortproblemen verschoben, und die Pandemie sorgte 2020 für weitere Verzögerungen. Im selben Jahr begrüßten sie ihre Tochter Daisy Dove (4). Trotz der weiterhin glücklichen Beziehung besucht das Power-Paar regelmäßig Paartherapien, um stets neue Ebenen ihrer Verbindung zu entdecken. "Manchmal ist es anstrengend und lästig, aber es lohnt sich", betonte Katy im Podcast. Beide engagieren sich stark dafür, an ihrer Beziehung zu arbeiten und bemühen sich, zusammenzuwachsen und zu reifen.

Katy Perry und Orlando Bloom auf der "American Idol"-Abschiedsparty für Katy

Katy Perry und Orlando Bloom im Juli 2023 in London

