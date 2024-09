Jessica Simpson gibt in neuer Dokumentation intime Einblicke

Jessica Simpson (44) gibt ihren Fans in einer neuen, mehrteiligen Dokumentation so persönliche Einblicke wie nie zuvor. Das Projekt, das derzeit von der Produktionsfirma Gunpowder & Sky entwickelt wird, zeigt private Momente der Musikerin und beleuchtet sowohl die Höhen als auch die Tiefen ihres Lebens. Neben Interviews mit ihren engsten Vertrauten wird die Serie laut Deadline bisher unveröffentlichte Aufnahmen enthalten, die zum Teil auch von Jessica selbst gedreht wurden. "Ich bin bereit, mehr von dem zu teilen, was seit der Veröffentlichung meiner Memoiren in meinem Leben passiert ist", verriet die "These Boots Are Made for Walkin'"-Interpretin.

Neben ihrer Rückkehr zur Musik wird auch die Entwicklung ihrer milliardenschweren Modemarke, die Jessica Simpson Collection, thematisiert – eine der erfolgreichsten Promi-Marken weltweit. Die Doku zeigt außerdem, wie sie schwierige Phasen überwand, darunter die Trennung ihrer Eltern und den Missbrauch, den sie überstand. Für die Schauspielerin ist dieses Projekt besonders wichtig, da sie hofft, durch ihre Offenheit andere Menschen zu inspirieren: "Wir können uns gegenseitig unterstützen und auf unseren gemeinsamen Reisen vorankommen", betonte sie.

Jessica nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um ihre privaten Kämpfe geht – sei es in ihrer neuen Dokumentation oder auf Social Media. Kürzlich musste sich die Unternehmerin gegen Vorwürfe verteidigen, sie würde wieder Alkohol trinken. Unter einem Instagram-Post zu Ehren ihres Sohnes Ace (11) spekulierte ein Kommentator über ihre mögliche Alkoholsucht und schrieb: "Hör auf zu trinken!" Jessica reagierte prompt und machte klar, dass sie seit Oktober 2017 keinen Alkohol mehr angerührt habe. Sie betonte: "Es war die beste Entscheidung für mich und meine Familie."

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson im Juni 2022

Getty Images Jessica Simpson in Los Angeles 2020

