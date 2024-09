Mit Tora und Torte: Madonnas Zwillinge feiern Bat Mitzwa

Madonna (66) feierte am Wochenende einen besonderen Meilenstein für ihre Zwillingstöchter Stella (12) und Estere (12): Die beiden Mädchen hatten ihre Bat Mitzwa! Vor wenigen Tagen teilte die Popikone in ihrer Instagram-Story mehrere Fotos von der Zeremonie, die für jüdische Mädchen traditionell den Übergang ins religiöse Erwachsenenleben markiert. Die Zwillinge sind auf einem Bild zu sehen, wie sie zusammen mit ihrer Mutter und dem Rabbi Gebete sprechen. Weitere Bilder zeigen die beiden beim Lesen der Thora. "Bat-Mitzwa-Day! Stella-Estere 12-12," schrieb Madonna zu einem der Schnappschüsse.

Natürlich durfte nach der Zeremonie auch die Party nicht zu kurz kommen – auf weiteren Bildern posieren die Zwillinge mit einer Torte, auf der "Mazel Tov Estere and Stella" steht – und Madonna strahlt inmitten ihrer beiden Töchter. Ihr Sohn David (18) war ebenfalls dabei und trug einen traditionellen weiß-blauen Gebetsmantel. Die stolze Mama teilte zudem einen vertrauten Moment mit ihrem Manager Guy Oseary, bei dem sie ihre Arme um ihn legt.

Madonna weiß einfach, wie man feiert – dies bewies sie erst kürzlich bei einer ausschweifenden Geburtstagsparty zu Ehren ihrer Zwillingsmädels. Dafür schmiss die Queen of Pop eine riesige Gartenparty anlässlich ihres zwölften Geburtstags. Im Netz teilte die 66-Jährige ein Video der Feierlichkeiten, die neben einer Poolparty auch Golfwagen-Fahrten, Reiten und das Designen eigener Klamotten beinhalteten. "Alles Gute zum Geburtstag an meine Zwillingsjungfrauen! [...] Ihr seid so talentiert und voller Leben", schrieb die "Like a Virgin"-Interpretin zu ihrem Beitrag.

Instagram / madonna Stella und Estere Ciccone im April 2023

Instagram / madonna Madonna und ihre sechs Kinder im August 2024

