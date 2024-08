Mit allen Kids: So glamourös feiert Madonna ihren Geburtstag

Am Freitag feierte Madonna (66) ihren 66. Geburtstag. Nun teilt die "Like A Virgin"-Interpretin im Netz Eindrücke ihrer glamourösen Feier, für die sie mit zahlreichen Familienmitgliedern nach Italien anreiste. Dabei scheute sie für ihre Gäste weder Kosten noch Mühen – wie ein Foto zeigt, organisierte Madonna ein prunkvolles Dinner in einem historischen Kolosseum. All ihre sechs Kinder waren mit dabei: Auf einem Schnappschuss zeigt sich die Musikerin stolz mit Sohn Rocco (24), Zwillingen Stella und Estere (11), Töchtern Lourdes (27) und Mercy (18) sowie Sohn David Banda (18).

Neben ihren Kids zog ein weiterer Gast die Aufmerksamkeit auf sich. Auf einem Bild war Madonna neben dem Fußballspieler Akeem Morris zu sehen. Bereits seit einigen Monaten wird spekuliert, dass die Popikone mit dem fast 40 Jahre jüngeren Sportler anbandelt. Während des Geburtstagstrips in Italien machen beide offenbar kein Geheimnis mehr aus ihrer Liebe. Immer wieder wurden sie von Paparazzi beim Turteln gesichtet.

Für Madonnas Familie gab es vor wenigen Tagen schon einmal Anlass zum Feiern. Ihr ältester Sohn Rocco feierte seinen 24. Geburtstag. Auf Instagram teilte die "Material Girl"-Interpretin einen liebevollen Geburtstagsgruß an ihren Sprössling: "Ich danke Gott dafür, dass es dich gibt. Wir haben schon viele Leben zusammen gelebt. Danke, dass du mich immer wieder gewählt hast. Ich liebe dich bis in alle Ewigkeit."

