Nach drei Monaten Dating: Setty und ihr Freund ziehen in Van

Setty Mois wagt ein ganz neues Abenteuer! Die Beauty & The Nerd-Gewinnerin der vergangenen Staffel schwebt gerade nicht nur im Liebesglück mit ihrem neuen Freund Tanner. Die beiden Turteltauben wollen bereits nach drei Monaten Dating zusammenziehen. Doch das ist nicht alles: Die Bleibe der beiden soll nicht eine stinknormale Wohnung sein. Setty und Tanner wollen in einem Van leben. Das geben sie jetzt in einem Instagram-Post auf ihrem gemeinsamen Travel-Account bekannt: "Nach drei Monaten Dating haben wir beschlossen, unser altes Leben hinter uns zu lassen. [...] Wir werden uns ein gemeinsames Leben auf der anderen Seite der Welt neu aufbauen. In einem Van leben, Künstler sein."

In einem weiteren Post auf der Social-Media-Plattform verraten die beiden sogar, wo es die beiden hinzieht: "Es geht nach Amerika." Schon im Dezember soll die aufregende Reise für Setty und Tanner beginnen. Insgesamt zwei Jahre lang planen sie von Stadt zu Stadt zu ziehen, um die Menschen mit ihrer Kunst zu beeindrucken. Setty ist eine professionelle Burlesque-Tänzerin, die lange Zeit im Club der berühmten Dragqueen Olivia Jones (54) arbeitete. Auch ihr Partner Tanner gehört zu den Kreativen und reiste als Comedian durch Europa, stammt aber aus Wisconsin.

Neben ihrer Karriere als Tänzerin hat Setty schon einmal Reality-TV-Luft geschnuppert. Im vergangenen Jahr bildete die Blondine gemeinsam mit dem Mittelalter-Nerd Samuel ein Team bei "Beauty & The Nerd" – und das mit vollem Erfolg. Denn die beiden konnten sich gegen die restlichen sieben Teams durchsetzen und den Sieg einheimsen. Sie gewannen damals nicht nur die Sendung, sondern obendrein ein Preisgeld von 50.000 Euro. Dass sie als Siegerin aus der Show gehen würde, hatte sie nicht erwartet, wie Setty im Promiflash-Interview zugab: "Das Erste, was meine Eltern sagten, war 'Wir wussten es'. So sicher war ich mir aber nicht, vor allem, als ich die starke Konkurrenz in der Villa kennenlernte."

Setty Mois in ihrem Burlesque-Show-Outfit

Setty Mois, Burlesque-Tänzerin

