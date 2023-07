Heißer Flirt-Alarm bei "Beauty & The Nerd"-Setty und Florian

Zwischen Setty Mois und Florian funkt es! In der Wettbewerbsshow Beauty & The Nerd stehen die Burlesque-Tänzerin und der Astro-Nerd derzeit gemeinsam vor der Kamera. Obwohl die beiden in unterschiedlichen Teams sind, scheint kein Konkurrenzkampf zwischen ihnen zu herrschen. Im Gegenteil: Die Kandidaten scheinen sich sogar ziemlich gut zu verstehen! In der aktuellen Folge flirten Setty und Florian, was das Zeug hält!

Während der Nerd am Pool entspannt, lehnt sich die Blondine kurzerhand über ihn und kommt ihm dabei gefährlich nahe. Florians Spielpartnerin Beverly scheint davon mächtig genervt zu sein und reagiert eifersüchtig. "Ab jetzt hast du Setty-Verbot", ermahnt sie den NASA-Fan. Doch Florian scheint sich davon nicht abhalten zu lassen und geht weiterhin auf Attacke. Wenig später gibt Setty zu: "Wir waren direkt auf einer Wellenlänge. Wir können viel lachen, wir können viel flirten, wir haben uns gerne."

Erst kürzlich knutschte die Beauty noch mit einem anderen Nerd. Nach einem wilden Partyabend machten es sich einige Kandidaten im Whirlpool gemütlich und kamen sich wenig später ziemlich nahe. Nerd Dominik erhielt daraufhin seinen allerersten Kuss von Natascha Beil und auch mit Setty knutsche er rum.

Anzeige

ProSieben/Benjamin Kis "Beauty & The Nerd"-Kandidat Florian

Anzeige

Instagram / florian.ko97 "Beauty & The Nerd"-Kandidat Florian

Anzeige

ProSieben Dominik Horneff knutscht mit Natascha Beil und Setty Mois rum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de