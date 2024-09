Ratlos: Jennifer Saros Sohn Keksi wurde aus Klinik entlassen

Jennifer Saro (28) macht sich Sorgen um ihren Nachwuchs. Die Influencerin musste mit ihrem Sohn, dem sie den Kosenamen Keksi gibt, aufgrund seiner Krampfanfälle ins Krankenhaus. Nun sind die beiden wieder zu Hause – wo Jennifer ihren Followern auf Instagram ein Update zur aktuellen Situation gibt. Sie erzählt, sie seien entlassen worden, da die Untersuchungen in der Klinik unauffällig gewesen seien. "Man weiß halt nicht, woher die Krämpfe kommen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich weiß nicht, was ich fragen soll", erklärt sie in ihrer Story.

Die einstige Bachelorette führt weiter aus, dass ihr nichts anderes übrig bleibe, als auf den nächsten Anfall zu warten, um dann zurück ins Krankenhaus zu fahren. Um ihren Spross möglichst gut im Auge behalten zu können, habe sie daher sein Kinderbett in ihr Schlafzimmer gestellt – "in der Hoffnung, dass er gut schläft und ich nicht weiß, wie ich ihn sonst in der Nacht überwachen soll". Ansonsten sei aber alles den Umständen entsprechend in Ordnung. "Die Hauptsache ist, Keks geht es gut und wir sind zu Hause. Er ist happy und am Spielen", betont Jennifer.

Die 28-Jährige musste bereits Mitte August wegen eines Anfalls mit ihrem Kleinen in die Klinik – dort hieß es zunächst, es handle sich um Fieberkrämpfe. Erst kürzlich fuhr sie dann erneut mit ihm ins Krankenhaus. "Dieses Mal kann es kein Fieberkrampf gewesen sein, weil er kein Fieber hatte", erklärte Jennifer im Netz und ergänzte: "Dieses Mal bin ich besser vorbereitet und habe gefühlt sein ganzes Kinderzimmer eingepackt, damit ihm nicht langweilig wird, und ich selbst bin auch etwas 'gewappneter'."

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit ihrem Sohn Keksi, Mai 2024

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit ihrem Sohn Keksi

