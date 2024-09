Spekulationen um Liebes-Aus mit Rafi: Sam Dlyan klärt auf

Sind Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) noch immer ein Paar? Einige Social-Media-User sind sich scheinbar sicher, dass ihre Beziehung schon längst in die Brüche gegangen sei, wie der Realitystar in einem neuen Instagram-Beitrag vermuten lässt. "Was haben wir in den letzten Wochen viel gelesen! Sie sind längst getrennt, sie sind nur für das Sommerhaus zusammen, ihre Beziehung ist nur Fake", schreibt Sam. Doch der Prince Charming-Star weiß es selbstverständlich am besten und gibt seinen Fans Entwarnung: "Alle, die uns lieben, können wir beruhigen: Wir sind und bleiben zusammen!" Zum Beweis teilt die TV-Bekanntheit einen Schnappschuss mit ihrem Liebsten.

Grund für die Spekulationen um das Liebes-Aus sei wohl gewesen, dass sich das Paar seit geraumer Zeit nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt habe. Das liege jedoch unter anderem daran, dass Rafi in letzter Zeit sehr viel seinem Beruf als Rettungssanitäter nachgegangen sei und Sam "fast den ganzen Sommer" über allein unterwegs gewesen sei – warum, werden seine Fans in den kommenden Wochen erfahren. Doch auch die gemeinsame Teilnahme am berühmt-berüchtigten Sommerhaus der Stars habe die Trennungsvermutungen sprießen lassen. Immerhin sind schon einige Paare vom sogenannten Sommerhaus-Fluch getroffen worden und gingen noch vor der Ausstrahlung im TV getrennte Wege.

Sam und Rafi blieben aber anscheinend verschont. Doch auch der Influencer hatte die Sorge, dass der Fluch sie einholen könnte. "Ich hatte wirklich Angst, als wir reingegangen sind", erklärte der einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmer im Interview mit Promiflash und ergänzte: "Ich wusste nicht, was passiert und ich habe auch gedacht, nach zwei Tagen sind wir da schon getrennt und ziehen sowieso aus." Im Großen und Ganzen seien die Dreharbeiten für das Couple-Format eine "harte Zeit" gewesen. Welchen Herausforderungen und Hürden sich Sam und Rafi stellen mussten, bekommen die Fans ab dem 10. September auf RTL+ zu sehen.

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Influencer

RTL / Stefan Gregorowius Sam Dylan und Rafi Rachek, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

