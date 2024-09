Tumor in der Brust: Lola Weippert meldet sich nach Biopsie

Lola Weippert (28) gibt ihren Followern im Netz ein Gesundheitsupdate. Die Moderatorin meldete sich vor einigen Wochen mit besorgniserregenden Nachrichten bei ihren Followern: Ihre Frauenärztin hatte einen Tumor in ihrer Brust entdeckt. Um herauszufinden, ob es sich um einen gutartigen oder bösartigen Tumor handelt, musste sich die Blondine einer Biopsie unterziehen. In ihrer Instagram-Story berichtet Lola nun von dem Eingriff: "Es wurde dreimal in meine Brust gestanzt und ich werde in wenigen Tagen erfahren, ob mein Tumor gutartig oder bösartig ist."

Trotz der beunruhigenden Situation versucht Lola positiv zu bleiben. "Ich hoffe natürlich, dass er gutartig ist, dass alles gut ist und bleibt. Der letzte Stand war, dass er gutartig sein sollte, deswegen bin ich gespannt, was jetzt herauskommt", erklärt sie hoffnungsvoll und appelliert an ihre Follower unter dem Post: "Bitte geht zur Vorsorge und motiviert eure Herzensmenschen, dass sie selbiges tun!"

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Moderatorin so offen zu ihrer Gesundheit äußert. Zum vergangenen Weihnachtsfest machte Lola nämlich ihre ADHS-Diagnose öffentlich. "Jetzt habe ich es schwarz auf weiß: Ich habe ADHS. Überrascht uns jetzt alle, ich weiß", erklärte sie damals auf Instagram. Auch in diesem Fall zog sie das Positive aus der Situation: "Ich habe das große Privileg, einen Job auszuüben, bei welchem ich mein ADHS, meine Hyperaktivität, meinen Motor, meinen Wahnsinn wunderbar einsetzen kann."

Instagram / lolaweippert Lola Weippert im August 2024

Getty Images Lola Weippert im Jahr 2022

