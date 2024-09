Unhöflich? Darum macht "Are You The One?"-Niko keine Ansagen

Bei Are You The One – Reality Stars in Love herrscht ständig Krieg zwischen Nadja Großmann, Laura Maria Lettgen und den anderen Kandidatinnen. Der Grund: Die beiden flirten was das Zeug hält und machen auch vor Nikola Glumac (28) keinen Halt. Der ist eigentlich mit Laura Morante (33) am Anbandeln, aber lässt sich von Nadja und der anderen Laura ablenken. Promiflash fragte daher bei Niko nach, warum er den beiden nicht einfach eine klare Ansage macht. "Ich habe Laura und Nadja gesagt, dass ich nicht verfügbar bin. Das hat man klar gesehen. Nur die beiden haben immer wieder versucht und versucht und die hatten einfach keinen Anstand und haben es nicht respektiert und akzeptiert, dass ich mit Laura M. die Zeit verbracht habe", führt der Temptation Island-Star im Interview aus.

Und wie findet Laura M. es, dass Niko keine klaren Ansagen macht? "Natürlich lacht er mit Laura und Nadja über diese sexuellen Andeutungen und deswegen, glaube ich, kommt es mit wenig Ernsthaftigkeit rüber, aber Nikola hat, glaube ich, einfach Angst, unhöflich zu sein und weiß mit dieser Situation einfach gar nicht umzugehen!", zieht die Ex von Mike Heiter (32) ihre Schlüsse.

Es scheint, als hätten es sich Laura L. und Nadja zur Aufgabe gemacht, in der Villa der Realitystars für Unruhe zu sorgen. In der vergangenen Folge belagerten sie Niko etwa in der Dusche und fütterten ihn mit heißen Fantasien. "Du kannst dir auch vorstellen, wie Laura dir einen bläst. Oder zu zweit", meinte etwa Nadja. Die anderen Kandidaten finden das Verhalten mittlerweile eher peinlich.

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Laura Morante

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Nadja

