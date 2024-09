Wusste Jenny bei "Are You The One?" von Lukas' Seitensprung?

Lukas Baltruschat (30) und Jennifer Iglesias (25) kommen sich bei Are You The One – Reality Stars in Love immer näher. Während die Ausstrahlung noch läuft, bekommt Jenny häufig eine Frage gestellt: Kannte sie zur Zeit der Dreharbeiten Lukas' Vergangenheit? Der Bachelorette-Star gab nämlich zuvor in der Show Prominent getrennt zu, seiner Ex fremdgegangen zu sein. Davon wusste Jenny allerdings nichts: "'Prominent getrennt' war vor 'Are You The One?'. Während wir in die Villa eingezogen sind, waren gerade mal ein, zwei oder drei Folgen online. [...] Die eine Szene, wo Lukas gestanden hat, dass er fremdgegangen ist, kannten wir nicht", stellt sie in einem neuen Instagram-Video klar.

Seinen Seitensprung hat Lukas bei "Are You The One?" also offenbar nicht ausführlich besprochen. "'Prominent getrennt' war kein Thema in der Villa. Lukas hat bewusst dazu gestanden und gesagt, da war was in der Vergangenheit, das supernegativ ist, aber möchte diese ganzen Ex-Geschichten nicht thematisieren", stellt Jenny in ihrem Video klar. Wie sie mittlerweile dazu steht, verrät sie aber nicht – darauf müssen die Fans bis nach dem Ende der Show warten.

Bei "Prominent getrennt" hatte Lukas zunächst hartnäckig bestritten, seiner Ex Chiara Fröhlich (26) fremdgegangen zu sein. Schließlich konnte sie ihm doch noch entlocken, dass er sich einen Fehltritt geleistet hat. "Du hast recht. Ich habe dich betrogen", gab der Hamburger mit hängendem Kopf zu.

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Influencerin

Anzeige Anzeige

RTL Lukas Baltruschat und Chiara Fröhlich bei "Prominent getrennt" im Jahr 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Jenny wird ein Problem mit Lukas' Seitensprung haben? Ja, das schreckt sie bestimmt ab. Nein, er ist ja nicht ihr fremdgegangen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de