Glitzerkleid: So modisch posiert Dakota Johnson bei Gala

Dakota Johnson (34) hat bei ihrem jüngsten Red-Carpet-Auftritt erneut bewiesen, dass sie ein unfehlbares Gespür für Mode hat! Am 9. September betrat die US-amerikanische Schauspielerin am Rande der dritten jährlichen Caring-for-Women-Gala den roten Teppich – und zwar in einem besonders eleganten Outfit: Auf diesen neuen Fotos posiert die "Fifty Shades of Grey"-Hauptdarstellerin in einem atemberaubenden Kleid des Luxuslabels Gucci. Das Outfit bestand aus einem figurbetonten, funkelnden Kleid, das ein komplett durchscheinendes, mit Kristallen besetztes Bustier und einen glänzenden, weißen Satinrock mit Beinschlitz umfasste.

Zusammen mit dem schimmernden Kleid wählte die 34-Jährige zurückhaltende, aber luxuriöse Accessoires. Um nicht von den kunstvollen Details des Bustiers abzulenken, verzichtete Dakota auf eine Halskette und setzte stattdessen auf hängende Perlen- und Diamantohrringe, die sie mit einem Perlenring an ihrer rechten Hand kombinierte. Einen Hauch von Verspieltheit brachte sie durch ihre silberfarbenen, metallischen High Heels ein.

Dakota sorgte zuletzt aber nicht nur mit ihren modischen Auftritten für Schlagzeilen – auch ihr Liebesleben polarisierte. Vor etwa vier Wochen kursierten Gerüchte, dass sich die Schauspielerin und Chris Martin (47) getrennt hätten. Ein Insider behauptete, dass die beiden versucht hätten, ihre Beziehung zu retten, es jedoch aufgrund ihrer vollen Terminkalender nicht geschafft hätten. Dakotas Pressesprecher dementierte jedoch umgehend die Trennungsgerüchte und versicherte gegenüber People: "Sie sind glücklich zusammen."

Getty Images Dakota Johnson im September 2024 in New York City

MEGA Chris Martin und Dakota Johnson

