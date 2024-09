Iris Klein will nach der Scheidung ihren Nachnamen ablegen

Iris Klein (57) will ein für alle Mal mit ihrem Noch-Ehemann Peter Klein (57) abschließen. Für Ende des Jahres ist die Scheidung der beiden Realitystars angesetzt – und mit ihr will sich die Mama von Daniela Katzenberger (37) auch von ihrem Nachnamen "Klein" verabschieden. Gegenüber Bild verrät die Influencerin, dass sie diesen ablegen möchte, sobald die Ehe mit Peter auf dem Papier Geschichte ist. Danach wolle sie den Familiennamen ihres ersten Ehemanns Jürgen Katzenberger wieder annehmen – doch das ist nur eine Übergangslösung.

In naher Zukunft möchte Iris wie ihr aktueller Partner Stefan Braun heißen. Wie die Kampf der Realitystars-Bekanntheit dem Blatt weiter verrät, planen die beiden schon bald zu heiraten. Ob sie verlobt sind, erklärt sie aber nicht. Doch noch Ende Juli dementierte ein Vertreter von Iris die Spekulationen dazu gegenüber Promiflash. Derzeit dürfte der Fokus der 57-Jährigen aber erst mal noch auf ihrer anstehenden Scheidung von Peter liegen.

Im vergangenen Jahr trennte sich Iris von ihrem Mann. Sie warf ihm vor, sich in Australien mit Yvonne Woelke (44) vergnügt zu haben – das Ganze dementierte Peter aber. Wenige Monate später trafen die Eheleute dann bei Promi Big Brother aufeinander und Iris betonte deutlich, wie traurig sie die Situation machte. "Ich kann nicht über schöne Momente reden, wenn es so viele schlechte gab. Und du hast alles weggeworfen – für was?", weinte sie vor dem gelernten Maler.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Stefan Braun im April 2024

Sat.1 Peter und Iris Klein bei "Promi Big Brother" 2023

