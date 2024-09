Kate Winslet total verärgert über "Speckrollen"-Kommentar

Kate Winslet (48) hat kürzlich im Interview mit The Standard verraten, dass sie während der Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "Die Fotografin" aufgefordert worden sei, ihre "Speckrollen" zu verstecken. Ein Crew-Mitglied der britischen Schauspielerin soll während einer Szene gesagt haben, dass sie besser aufrecht sitzen solle, um ihre vermeintlich unvorteilhaften Körperpartien zu verdecken. Kate erklärte weiter, dass solche Bemerkungen in der Filmbranche leider keine Seltenheit seien. Der Vorfall habe sie jedoch besonders verärgert und darin bestärkt, weiter für mehr Körperakzeptanz und gegen unrealistische Schönheitsideale zu kämpfen.

Für Kate sei es wichtig, sich auf ihre schauspielerische Leistung zu konzentrieren und nicht darauf, wie ihr Körper in bestimmten Szenen aussehen könnte. Im weiteren Verlauf des Interview sagt sie: "Warum sollte ich auch nur eine Sekunde meines Lebens damit verschwenden?" Schließlich ginge es vor allem darum, authentisch und zufrieden mit sich selbst zu sein. Besonders bei einem so persönlichen Projekt wie "Die Fotografin", einer Filmbiographie über die Kriegsfotografin Lee Miller, sei es für sie von Bedeutung, jeglichen äußeren Druck abzuwenden und stattdessen auf echte Emotionen und Charaktertiefe zu setzen. Bereits in der Vergangenheit hat sich Kate mehrfach gegen den Druck, in der Filmindustrie als Frau stets perfekt aussehen zu müssen, ausgesprochen. Es sei interessant, wie gerne die Leute Frauen "labeln" würden. "Schon zu Lees Zeiten mochten die Leute das sehr, und ärgerlicherweise tun sie das irgendwie immer noch – wir drücken Frauen diese Labels auf, die wir für Männer nicht haben. Für mich ist das absolut bizarr."

Davon will sich Kate nicht beeinflussen lassen. "Ich werde einfach mein Leben leben, es genießen und weitermachen. Man hat nur eins – macht das Beste daraus.“ Weiter heißt es von der 48-Jährigen: "Das Leben ist zu kurz. Ich will nicht zurückblicken und sagen: 'Warum habe ich mir darüber Gedanken gemacht?'" Die "Titanic"-Darstellerin, die auch dreifache Mutter ist, hat in Interviews oft betont, wie wichtig es für sie sei, ihren Kindern ein gesundes Körperbild zu vermitteln. Abseits der Kameras verbringt Kate gern Zeit mit ihrer Familie und engagiert sich für den Umwelt- und Tierschutz.

Getty Images Kate Winslet in London, 2023

Getty Images Kate Winslet, Dezember 2022

