Manuel Neuers Ehefrau Anika mit Schwiegermama bei Mode-Event

Anika Neuer (24) und ihre Schwiegermutter haben am Spielfeldrand schon des Öfteren unter Beweis gestellt, dass sie ein tolles Team sind. Aber auch High-Society-Events meistern sie zusammen mit links. Gemeinsam waren sie am Dienstag zu Gast bei einer Soirée der Mode-Unternehmerin Tanja Ehrmann im Parkhotel "Egerner Höfe" am Tegernsee. Die Spielerfrau strahlte in ihrem eleganten Designer-Outfit und zog damit alle Blicke auf sich. Umso besser, dass sie ihre Schwiegermama Marita an ihrer Seite hatte – einhundert Prozent wohlfühlen tut sich die Handballspielerin bei solchen Events nämlich nicht. "Das ist nicht meine Welt", gestand sie im Gespräch mit Bild.

Obwohl sie diese Events normalerweise meidet, machte die 24-Jährige eine Ausnahme und verpasste für die Modenschau sogar das Nations-League-Spiel Deutschland gegen die Niederlande. Ein Einsatz ihres Liebsten entging ihr aber nicht. Statt Manuel Neuer (38) stand dieses Mal Marc-André ter Stegen (32) im Tor – sein offizieller Nachfolger. Vergangenen Monat verkündete der 38-Jährige nämlich seinen Rücktritt aus dem DFB-Team. In einem Video auf Instagram wandte sich der ehemalige Weltmeister schweren Herzens direkt an seine Fans: "Irgendwann musste der Tag ja kommen. Mit dem heutigen Tag endet meine Karriere bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft."

Für viele Fußballfans ein großer Schock – obwohl der Profispieler noch weiterhin für seinen Stammverein FC Bayern München im Tor stehen wird, scheint eine Nationalelf ohne Manuel nach 15 Jahren kaum vorstellbar. Ein paar Tage nach der offiziellen Verkündung veröffentlichte der Münchner einen emotionalen Brief auf dem Portal The Player's Tribune, in dem er erläuterte, wie schwer ihm diese Entscheidung gefallen sei. "Ich war hin- und hergerissen zwischen meinem Kopf und meinem Herzen. Mein Herz hat gesagt: 'Du wirst das hier so sehr vermissen. Du wirst den Stolz vermissen, für dein Land zu spielen. Du wirst das Gefühl vermissen, mit den Jungs zusammen zu sein." Für eine Sache hat der Profikicker nun aber eindeutig mehr Zeit: seine Familie. Vergangenes Jahr gaben er und Anika sich das Jawort. Im März dieses Jahres begrüßten sie ihr erstes gemeinsames Kind - einen kleinen Jungen – auf der Welt.

Anzeige Anzeige

Peter Schatz Manuel Neuer und Anika im August 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Manuel Neuer bei der EM 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige