Manuel Neuers Mutter und Partnerin feuern ihn gemeinsam an

Eigentlich ist Manuel Neuer (38) bereits ein alter Hase in puncto Länderspiele – seit der Fußball-WM 2010 ist er mit von der Partie. Auch zuvor hatte er bereits in der U-19- und U-21-Nationalmannschaft mitgespielt. Trotz seiner Erfahrung holt er sich wohl gern so viel Unterstützung mit ins Stadion, wie es geht. So waren beim letzten Spiel der Gruppenphase gegen die Schweiz gleich zwei Damen im Publikum, die nur für ihn jubelten: seine Mutter Marita und seine Partnerin Anika (24)! Seite an Seite standen die beiden Neuers am Sonntagabend auf der Tribüne in Frankfurt und verfolgten das Spiel. Natürlich trugen beide Frauen ein Trikot mit der Nummer eins. Während Marita in dem pink-violetten Auswärtstrikot strahlte, wählte Anika das schwarze Torwarttrikot und knotete es lässig über ihrem Bauch.

Bereits beim vorigen EM-Spiel trug Anika ihr Trikot auf diese Art und Weise und präsentierte so ihre erstaunlich schlanke Mitte. Denn: Erst vor kurzem ist die Handballerin zum ersten Mal Mutter geworden! Vor rund drei Monaten erblickte der Sohn der beiden Sportler das Licht der Welt. "Es macht sehr viel Spaß als Vater auf jeden Fall. Und ich bin auch sehr glücklich und froh darüber", schwärmte Manuel bereits laut RTL in einer Pressekonferenz. Er zeigte sich zudem zuversichtlich, dass er das Vatersein und die Verpflichtung bei der EM gut gleichzeitig managen kann: "Ich stehe natürlich im Austausch und freue mich, wenn ich meinen Sohn sehen kann. Und versuche natürlich, jede Gelegenheit da auch zu nutzen."

Manuel ist nicht der Einzige in der Nationalelf, der dieser Herausforderung gerecht werden muss – auch İlkay Gündoğan (33) ist Vater eines kleinen Sprösslings und sprach kürzlich darüber, wie er Beruf und Privatleben unter einen Hut bekommt. "Das ist nicht so einfach", gab er gegenüber Bild zu und erklärte: "Zum Glück gibt es heutzutage Sachen wie FaceTime – das ersetzt natürlich die persönliche Nähe nicht ansatzweise, aber trotzdem kann ich so jeden Tag mit meiner Frau sprechen und auch den Kleinen sehen."

Anika Neuer bei der Fußball-EM 2024

Manuel Neuer bei der Fußball-EM 2024

