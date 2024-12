Seltener Auftritt: Anika Neuer strahlt auf Weihnachtsparty

Mit dieser Entscheidung zog Anika Neuer (24) wohl alle Blicke auf sich: Die Ehefrau von Profi-Torwart Manuel Neuer (38) stattete der traditionellen Weihnachts-Charity-Party der Trachten-Designerin Kinga Mathe im Münchner Restaurant Brenner einen Besuch ab – allerdings nicht in Tracht. Die Handballerin entschied sich für einen Look ganz in Schwarz. Zu ihrer weiten Hose kombinierte Anika ein Samtmieder, das von Kinga entworfen wurde. Ein Blazer und silberner Glitzerschuhe rundeten ihr Outfit vollends ab.

Neben Anika waren auch andere Spielerfrauen anwesend, darunter Lina Kimmich, die Ehefrau von Joshua Kimmich (29), und Alicia Andrich, die Ehefrau von Robert Andrich (30). Im Gegensatz zu Anika erschienen sie im klassischen Dirndl und hielten sich damit an den Dresscode des Events. "Ich trage gerne Dirndl", verriet Lina der Münchner TZ und gab an, etwa 20 Modelle in ihrem Kleiderschrank zu haben. "Die haben sich in den zehn Jahren, in denen ich jetzt in München lebe, angesammelt", fügte sie hinzu.

Abseits des Blitzlichtgewitters genießt Anika wohl momentan ihr neugewonnenes Mamaglück. Im März dieses Jahres durften die 24-Jährige und der Kicker ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs in die Arme schließen. Trotz des Trubels um Manuels Karriere schaffen sie es, ihr Privatleben größtenteils aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Seit rund vier Jahren sind sie ein Paar und sollen sich im vergangenen Jahr das Jawort gegeben haben.

Getty Images Joshua und Lina Kimmich im September 2018

Peter Schatz Manuel Neuer und Anika im August 2023

