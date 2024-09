Mega? So findet "Beauty & The Nerd"-Babu Kilians neuen Look

In der vierten Folge von Beauty & The Nerd stand das große Umstyling an. Allerdings hatten noch nicht alle Nerds die Chance auf eine Typveränderung: Nur Babus Teampartner Kilian und Shellys Nerd Sam bekamen bislang einen neuen Look verpasst. Und wie kommt das Umstyling bei den Beautys an? Im Promiflash-Interview schwärmt Babu: "Ich habe mich extrem gefreut über sein Umstyling. Er wirkte sofort viel selbstbewusster und offener, so, als hätte er den alten Kilian einfach in der Umkleide gelassen. Das hat mir mega gefallen."

Doch Kilian ist nicht der Einzige, der in der vierten Folge einen neuen Look bekommt. Bei einem Spiel opferte Babu ihre Haare, was kein Problem für sie gewesen sei, wie die ehemalige Temptation Island-Verführerin im Gespräch mit Promiflash verrät: "Schlimm fand ich es jetzt nicht, dass mir die Haare abgeschnitten wurden. Ich habe aber ein bisschen Panik bekommen, als ich gesehen habe, wie schief Kilian die Schere gehalten hat." Für den Erfolg ihres Teams habe sich Babu letztendlich entschieden, ihre Haare in Thailand zu lassen.

Während Babu circa die Hälfte ihrer Haare für ihr Team abschneiden ließ, alberte Kilian mit Joelle herum, was die Inhaberin eines Kosmetikstudios total auf die Palme brachte. Auch bei dem Umstyling der Nerds in den Klamotten der Beautys hielt sich Kilian zunächst zurück, was seiner Teampartnerin missfiel. "Kilian ist sehr in sich gekehrt, was für mich extrem energieraubend war. Ich habe jeden Tag versucht, ihn zu motivieren. Aber egal, welches Spiel anstand, er ist direkt pessimistisch an die Sache rangegangen", kritisiert Babu das Verhalten ihres Nerds im Promiflash-Interview und räumt ein: "Trotzdem, er hat es durchgezogen und das hat mich dann doch stolz gemacht."

Babu, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

"Beauty & The Nerd"-Kilian bei seinem Umstyling

