Prinzessin Kate tauscht Verlobungsring gegen Ewigkeitsring

Prinzessin Kate (42) gab am Montagnachmittag in einem emotionalen Video auf Instagram bekannt, dass sie ihre Chemotherapie erfolgreich abgeschlossen hat und bald zu ihren öffentlichen Aufgaben zurückkehren wird. In dem Clip, der in Norfolk gefilmt wurde, äußert sie sich offen über ihre Krebsreise und spricht denjenigen Mut zu, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Auffällig ist, dass Kate anstelle ihres allseits bekannten Verlobungsrings von Prinzessin Diana (✝36) nun einen sogenannten Ewigkeitsring trägt. Viele Fans interpretieren das als Zeichen eines frischen Starts nach ihrer Behandlung. Ein Ewigkeitsring zeichnet sich durch eine schlichte Ringschiene aus, die eng mit Diamanten oder Brillanten besetzt ist.

In dem bewegenden Clip spazieren die britische Adlige und ihr Ehemann Prinz William (42) gemeinsam mit ihren Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) durch einen Wald. "Der Sommer neigt sich dem Ende zu und ich kann euch gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin, dass ich meine Chemotherapie endlich abgeschlossen habe", erzählt Kate offenherzig. Dennoch macht sie keinen Hehl daraus, wie schwer die letzte Zeit für sie war: "Die vergangenen neun Monate waren für uns als Familie unglaublich hart."

Die Nachricht vom Ende der Chemotherapie lässt auch die Herzen ihrer Fans höherschlagen. Tausende Anhänger der britischen Königsfamilie kommentieren den mutmachenden Post: "Das ist die schönste Nachricht seit Langem. Ich wünsche Prinzessin Catherine Gesundheit und baldige Genesung", "Möge Gott dich weiterhin segnen und dich stärken! Danke, dass du diese Botschaft und dieses Video mit uns teilst" oder "Das ist so schön, ich wünsche dir nur das Beste" lauten nur drei der unzähligen positiven Stimmen.

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate, Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte, Juni 2024

Getty Images Prinzessin Kate, 2023

