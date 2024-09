Robbie Williams bricht wegen seines Biopics in Tränen aus

Robbie Williams (50) erlebte am Montag eine emotionale Achterbahnfahrt bei der Premiere seines Biopics "Better Man" auf dem Toronto Film Festival. Der "Angel"-Sänger konnte nach der ersten Vorführung seines Lebensfilms kaum sprechen, weil ihn das Ganze so sehr mitnahm. "Jedes Mal, wenn ich versuchte aufzuhören, kam eine weitere Szene aus dem Film in meinen Kopf hoch", gestand er. Er sei auf der Bühne von Erinnerungen an Familienmitglieder, ehemalige Freundinnen und sogar Momente, in denen er beinahe gestorben wäre, überwältigt worden. "Es macht mir nichts aus zu weinen. Ich muss nur wissen, wann es aufhört, und ich hatte es nicht unter Kontrolle. Außerdem dachte ich – würde sich dieses Weinen in ein 'hässliches Weinen' verwandeln? Ich habe mich sehr bemüht, dass es nicht hässlich wird", zitiert Mirror das ehemalige Take That-Mitglied.

Während des emotionalen Moments war Robbie nicht in der Lage, die Fragen der Presse zu beantworten und kämpfte verzweifelt gegen das "Ugly Crying" an. Trotz seiner Versuche, die Kontrolle zu bewahren, konnte er nicht aufhören zu weinen. Doch er nahm das Ganze mit Humor: "Meine Tränen haben den Film wahrscheinlich besser verkauft als Worte es hätten tun können." "Better Man" soll im Dezember erscheinen – die Fans des Musikers müssen sich also noch gedulden. Im Film verkörpert Robbie sich selbst. Nur seine jüngere Version spielt der Schauspieler Jonno Davies, der ihm auch während seines Gefühlsausbruchs auf der Bühne zur Seite stand und Robbie tröstete.

Robbie Williams ist kein Unbekannter, wenn es darum geht, sich den Herausforderungen des Lebens privat wie beruflich zu stellen. In der Vergangenheit sprach der Sänger offen über seine Kämpfe mit Drogen, Alkohol sowie Depressionen. So gestand der 49-Jährige beispielsweise in seiner Dokumentation "Robbie Williams: Raw", dass er zu seinen Anfängen täglich eine Menge Alkohol zu sich nahm. "Ich habe buchstäblich eine Flasche Wodka pro Abend getrunken, bevor ich zu den Proben ging", berichtete Robbie. Er habe damals die Kontrolle verloren. "Ich hatte den Punkt überschritten, an dem es kein Zurück mehr gab", räumte der Mann von Ayda Field (45) ein.

Getty Images Robbie Williams im September 2024

Getty Images Robbie Williams im Februar 2002

