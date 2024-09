Rumer Willis ehrt Tochter mit Tattoo ihres Geburtstagsdatums

Rumer Willis (36) ist im April 2023 das erste Mal Mama geworden. Das älteste Kind von Demi Moore (61) und Bruce Willis (69) scheint total vernarrt in seine Tochter zu sein – und zwar so sehr, dass Rumer sich das Geburtstagsdatum der kleinen Louetta auf ihrer Haut verewigt hat. Wie in der Instagram-Story der Tätowiererin Jacquelyn Maroney zu sehen ist, stehen von nun an die Zahlen "4-18" auf der Seite ihres linken Handgelenks.

Ihre eigenen Follower setzte die 36-Jährige bisher noch nicht über ihren neuen Körperschmuck in Kenntnis. Dafür teilte sie in der Vergangenheit jedoch immer wieder niedliche Einblicke in das Leben mit der Einjährigen – so wie kürzlich, als Rumer ein Video vom Italien-Urlaub des Mutter-Tochter-Duos in den sozialen Medien veröffentlichte. Darin sind die zwei beispielsweise auf einer Bootsfahrt, in Bäckereien und bei Spaziergängen durch die italienischen Einkaufsstraßen zu sehen.

Die kleine Auszeit verbrachte die Schauspielerin aber scheinbar allein mit ihrem Nachwuchs – oder zumindest ohne den Vater ihrer Tochter. Denn wie sie erst vor wenigen Wochen verkündete, ist sie nicht länger mit Derek Richard Thomas zusammen. Die Beziehung zu dem Musiker hatte Rumer im November 2022 öffentlich gemacht – jetzt gehen sie getrennte Wege. "Ich bin alleinerziehend und erziehe mit meinem Ex", erklärte sie in einer Q&A-Runde im Netz.

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrer Tochter Louetta

Instagram / rumerwillis Derek Richard Thomas und Rumer Willis mit ihrer Tochter Louetta, im Juni 2024

