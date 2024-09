Single oder vergeben? Regina Halmich verrät Beziehungsstatus

Regina Halmich (47) bereitet sich aktuell auf ihren Boxkampf gegen Stefan Raab (57) vor, der am 14. September stattfinden wird. Im Rahmen eines Interviews mit Bunte gibt die Sportlerin nun ganz offene Einblicke in ihr Privatleben und verrät, dass sie aktuell Single sei. Ob da auch ihr Status als einstige ungeschlagene Weltmeisterin mit hineinspielt? "Die Männer haben schon viel Respekt vor mir, die wenigsten trauen sich, mich anzusprechen", verrät Regina. Ein "ewiger Single" sei sie aber nicht – nur diskret in ihrem Datingleben. "Die Presse kriegt es wegen meiner Diskretion oft nicht mit, wenn ich einen Mann interessant finde. Das lebe ich dann auch aus", erklärt sie.

Im selben Zuge macht Regina ihrem Kontrahenten eine Kampfansage, die sich gewaschen hat. "Das wird keine lustige Nummer für ihn", verspricht die 47-Jährige. Dabei sei es ihr herzlich egal, dass sie sich so lange kennen. Sie fügt hinzu: "Ich mag ihn, aber im Ring kenne ich keine Freunde."

Regina hat eine beeindruckende Karriere im Boxsport hinter sich und wurde durch ihre Erfolge international bekannt. Besonders in Erinnerung geblieben sind ihre legendären Duelle gegen Stefan, die stets für große mediale Aufmerksamkeit sorgten. Abseits des Rings engagiert sich Regina für verschiedene soziale Projekte und setzt sich unter anderem gegen Gewalt an Frauen ein.

Getty Images Stefan Raab und Regina Halmich im März 2009 in Hamburg

Getty Images Boxerin Regina Halmich

