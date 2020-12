Dwayne "The Rock" Johnson (48) und Tyrese Gibson (41) haben ihr Kriegsbeil begraben. Jahrelang herrschte ein Streit zwischen den beiden Schauspielern. Nachdem Dwayne die Dreharbeiten zu Fast & Furious aufgrund eines anderen Filmangebots verschoben hatte, warf ihm Co-Star Tyrese vor, rücksichtslos zu handeln. Nach den Vorwürfen brach der einstige Wrestler den Kontakt zu Tyrese ab. Jetzt sind die Streithähne endlich aufeinander zugegangen: The Rock und Tyrese haben sich wieder vertragen!

"Ich und The Rock haben Frieden geschlossen. Vor etwa drei Wochen sprachen wir etwa vier Stunden lang miteinander. Es war großartig", erzählte Tyrese in der Show "Stir Crazy With Josh Horowitz". Sie haben eingesehen, dass die Besetzung im Filmgeschäft nicht das Wichtigste sei. Vor allem in "Fast & Furious" ginge es darum, dass sich Zuschauer mit den Schauspielern identifizieren können – egal, welcher Star, welche Rolle im Endeffekt verkörpere, erklärte der 41-Jährige.

Am Höhepunkt ihres Streits erläuterte der Sänger damals gegenüber TMZ sein damaliges Problem mit Dwayne. "Er scheint egoistisch zu sein und sehr darauf konzentriert zu sein, seine eigenen Interessen zu fördern", kritisierte der "Black and Blue"-Darsteller. Tyrese soll sogar damit gedroht haben, "Fast & Furious" zu verlassen, falls Dwayne weiterhin zum Cast gehöre. Später dementierte Tyrese jedoch, dass er jemals Ausstiegsgedanken gehabt habe.

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson, Schauspieler

Getty Images Tyrese Gibson in Atlanta, Georgia im Jahr 2019

Getty Images Der Cast von "Fast and Furious 5", April 2020

