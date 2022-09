Nach Rosenkrieg: Tyrese Gibson und Zelie sind wieder vereint

Tyrese Gibson (43) und Zelie Timothy konnten ihre Probleme offenbar klären. Erst im Juli gab der Sänger bekannt, dass er und die Influencerin sich getrennt haben. Der Schmerz über das Liebes-Aus schien bei dem Musiker tief zu sitzen: Im Netz wetterte er gegen seine Ex und bezeichnete sie sogar als "Manipulatorin". Doch das scheint nun vergessen. Überglücklich verkündeten Tyrese und Zelie jetzt ihr Liebes-Comeback.

"Die süßeste Berührung war immer die deine. Das kann ich nicht leugnen. Danke, meine Liebe", schrieb Zelie auf Instagram zu einem Clip von sich und dem 43-Jährigen. In dem Video ist zu sehen, wie das Paar überglücklich in die Kamera strahlt und dabei heftig turtelt. Zu einem zweiten Clip, in welchem sich die Influencerin auf einem Strandbett rekelt, schwärmte Tyrese: "Es ist klar, dass ich die Liebe, die ich für dich fühle, nicht leugnen kann, selbst wenn ich es versuche."

Bereits in der Vergangenheit machte das Paar immer wieder wegen seiner On-off-Beziehung von sich reden. Die Kommentare ihrer Fans unter der Verkündung ihres Liebes-Comebacks fiel dementsprechend verhalten aus. "Schon wieder... Wenn ihr euch das nächste Mal trennt, erzählt uns bitte nichts mehr davon", schrieb unter anderem ein Follower.

Instagram / zelietimothy Zelie Timothy und Tyrese Gibson

Instagram / zelietimothy Tyrese Gibson und Zelie Timothy im August 2021

Instagram / zelietimothy Tyrese Gibson und Zelie Timothy im April 2021

