Trauriges Liebes-Update von Tyrese Gibson (42)! Der Fast & Furious-Darsteller fand nach der Scheidung von seiner ersten Frau Norma in Samantha Lee eine neue Partnerin. Im Februar 2017 gab sich das Paar das Jawort und krönte seine Ehe wenig später mit gemeinsamem Nachwuchs: Die zwei bekamen eine kleine Tochter. Doch nach fast vier Jahren als Mann und Frau geben sie nun bekannt: Sie haben sich getrennt.

"Nach langen Überlegungen und vielen Gebeten haben wir leider die schwierige Entscheidung getroffen, uns offiziell zu trennen und uns scheiden zu lassen", schrieb der Filmstar auf seinem Instagram-Account. Dazu postete er ein gemeinsames Foto, auf dem er seiner Noch-Ehefrau einen Kuss auf die Wange gibt. Einen Rosenkrieg scheint es also nicht zu geben, im Gegenteil! Tyrese betonte: "Wir beabsichtigen, beste Freunde und starke Eltern zu bleiben."

In dem langen Statement ließ er die gemeinsame Zeit mit Samantha noch einmal Revue passieren. "Es gab Höhen und Tiefen, die keiner von uns mit jemand anderem hätte durchmachen wollen. Wir haben wirklich so viel Respekt voreinander und empfinden so viel Liebe füreinander." Am Ende bat er darum, Samanthas und seine Privatsphäre zu respektieren.

Anzeige

Getty Images Tyrese Gibson

Anzeige

Getty Images Schauspieler Tyrese Gibson

Anzeige

Getty Images Tyrese Gibson und seine Frau Samantha

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de