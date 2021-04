Gehört das wirklich in die sozialen Medien? Normalerweise dürften sich die Fans von Tyrese Gibson (42) freuen, wenn der Fast & Furious-Darsteller intime Einblicke in sein Privatleben gibt. Was er nun allerdings mit seiner neuen Freundin Zelie Timothy veranstaltete, sorgte bei zahlreichen seiner Follower für Entsetzen. In einem jüngst geposteten Video zückte der Schauspieler einen Rasierer – und setzte bei Zelie zur Intimrasur an.

Der von Zelie auf Instagram gepostete Clip zeigt Tyrese, wie er mit konzentriertem Blick zwischen den gespreizten Beinen seiner neuen Flamme kniet. Da diese die Kamera hält, sind von ihr nur die Füße zu sehen. "Ich werde meinen König niemals gehen lassen", schrieb Zelie zu dem Beitrag – und richtete sich mit der Frage an ihre Follower, ob deren Männer sie denn auch rasieren. Während Zelie aus dem Schwärmen gar nicht mehr herauskommt, ist Tyrese mit Praktischem beschäftigt: Er schildert, wie er den Rasierschaum aufträgt. "Ich weiß, du solltest mich rasieren, aber gerade denke ich an etwas ganz anderes", erklärt Zelie kurz darauf vieldeutig.

Fans des Paars reagierten angesichts des Videos entsetzt. "Tyrese rasiert seine Freundin auf Instagram, veranstaltet noch in der gleichen Nacht eine Oscar-Party und hat nicht einmal den Anstand, sein Shirt zu wechseln", schrieb ein schockierter User. "Tiefer ist er nie gesunken", erklärte ein anderer.

Getty Images Schauspieler Tyrese Gibson

Instagram / zelietimothy Zelie Timothy im August 2020

Getty Images Tyrese Gibson in Atlanta, Georgia im Jahr 2019

