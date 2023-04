Tyrese Gibson möchte keinen Unterhalt an seine Ex zahlen

Tyrese Gibson (44) sieht es nicht ein, zu zahlen! Im Februar 2017 hatten sich der Schauspieler und Samantha Lee Gibson das Jawort gegeben. Ein Jahr später wurden die beiden Eltern einer Tochter. Doch 2020 wurde bekannt, dass der Fast & Furious-Darsteller und seine damalige Frau getrennte Wege gehen. Nach dem Liebes-Aus betonten die zwei, im Guten auseinandergegangen zu sein. Doch die Unterhaltszahlungen an seine Ex möchte Tyrese anfechten!

Wie TMZ berichtet, wurde der 44-Jährige von einem Richter dazu verpflichtet, rund 215.000 Euro an seine einstige Partnerin zu zahlen. "Was heute passiert ist, passiert jeden Tag im Familiengerichtssystem. Väter haben keine Rechte. Punkt", erklärte Tyrese. Gegen das Urteil wolle er vorgehen: "Ich werde alles tun und alles ausgeben, was nötig ist, um die Situation zu ändern, nicht nur im Namen meiner Töchter, sondern im Namen aller Väter, die sich keine angemessene Vertretung leisten können oder kein Mitspracherecht haben."

In seiner Instagram-Story bezog Tyrese Stellung zu seinem Interview. "Der Fall ist abgeschlossen. Wir werden bis auf Weiteres ruhen. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber ich weiß, dass das, was ich gesagt habe, von Herzen kam", erklärte er seinen Fans. "Ich werde mich ein wenig zurückziehen", kündigte er am Ende noch an.

Samantha Lee und Tyrese Gibson, Oktober 2019

Tyrese Gibson, Schauspieler

Tyrese Gibson bei einer Premiere

