Nach Liebes-Aus: Tyrese Gibson wettert gegen seine Ex Zelie

Tyrese Gibson (43) lässt kein gutes Wort mehr an seiner Ex-Freundin Zelie Timothy. Im Netz gaben der gebürtige Kalifornier und seine Freundin den Fans auch immer wieder sehr intime Einblicke in ihren Alltag. So veröffentlichte die Netz-Persönlichkeit im vergangenen Jahr beispielsweise ein Video, in dem ihr Liebster sie zwischen den Beinen rasierte. Doch diese Vertrautheit zwischen den beiden scheint nun passé zu sein: Nun gab Tyrese das Liebes-Aus mit Zelie bekannt.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Fast & Furious-Star am vergangenen Donnerstag einen Clip, in dem jemand versuchte, ein Reh aus den Fängen einer Schlange zu befreien. Augenscheinlich sah Tyrese dies gewissermaßen als Metapher für seine eigene Trennung, denn unter dem Post schrieb er: "Ich möchte nur von dieser starken teuflischen Verlockung befreit werden, der sexuellen Verführung einer meisterhaften Manipulatorin". Der Schauspieler fuhr fort, dass das Model anders als er noch nicht dazu bereits gewesen sei, zu heiraten und eine Familie zu gründen – offenbar war dies auch einer der Gründe für das Beziehungsende.

Wenig später meldete sich auch Zelie zu Wort, die die öffentlichen Anfeindungen ihres Ex-Freundes nicht auf sich sitzen lassen wollte. "Du spielst dich wegen verletzter Gefühle und nicht auf Grundlage von Fakten so auf!", schrieb sie schlicht in ihrer Story. Verletzte Menschen würden ihrer Aussage nach dazu tendieren, andere Menschen zu verletzen, doch "ich bin die Falsche dafür".

Instagram / zelietimothy Tyrese Gibson und Zelie Timothy im April 2021

Getty Images Sänger Tyrese Gibson

Instagram / zelietimothy Zelie Timothy, Influencerin

