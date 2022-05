Auf der Met Gala wie Marilyn Monroe (✝36). Pete Davidson (28) und Kim Kardashian (41) sind seit einigen Monaten ein Paar. Am vergangenen Wochenende waren sie das erste Mal gemeinsam auf dem Red Carpet. Bei der Met Gala, dem Fashionevent des Jahres, legten sie am darauffolgenden Montag direkt noch einen drauf. Und dabei strahlten die beiden nicht nur im Gesicht: Kims Outfit war etwas ganz Besonderes!

Die Beauty trug einen Klassiker von Marilyn Monroe auf. Kims Kleid hat Marilyn 1962 getragen, als sie für den damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy (✝46) "Happy Birthday" performte. Damals war dieses Kleid regelrecht skandalös. Ziemlich genau 60 Jahre später ehrt die TV-Bekanntheit dieses Outfit durch und durch. Sogar ihre Haare sind plötzlich blond. Die Ex von Kanye West (44) trug ihre weißblonden Haare passend zum glitzernden Kleid – eng anliegend, zu einem strengen Dutt gebunden. Dazu hatte sie eine weiße plüschige Jacke um die Ellenbogen geworfen, um so den Blick auf den tiefen Rückenausschnitt ihres atemberaubenden Kleids freizugeben. Den Look ergänzte die Amerikanerin mit glitzernden, hängenden Ohrringen.

Das Outfit von Pete Davidson erinnerte an seinen Anzug vom ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt der beiden, der nur zwei Tage zuvor stattfand. Auch dort trug Pete einen schwarzen Anzug mit einem weißen Hemd und einer dünnen schwarzen Krawatte. Außerdem trug er sein Markenzeichen auf dem Carpet mit seiner Liebsten: eine schwarze Sonnenbrille.

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian bei der Met Gala 2022

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2022

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian in Washington

