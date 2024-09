Chrissy Teigens Sohn Miles zeigt stolz seinen Glukosemonitor

Für Model Chrissy Teigens (38) Familie hat sich mit der Diabetes-Diagnose ihres Sohnes Miles (6) so einiges verändert. Nun zeigt sie auf Instagram, dass die Erkankung inzwischen zu ihrem Alltag gehört. Dazu teilt Chrissy ein niedliches Bild, welches sie und ihr Söhnchen beim Essen zeigt. Dabei sticht ins Auge, dass ihr Nachwuchs einen Glukosemonitor am Arm trägt. Das sogenannte CGM-System dient dazu, in der Gewebeflüssigkeit Miles' Glukosegehalt zu messen. Das macht es zuverlässig alle fünf Minuten.

Im August hatte Chrissy im Zuge der Olympischen Sommerspiele von Paris enthüllt, dass ihr Sohn an Typ-1-Diabetes leidet. "Miles streckte seinen Arm hoch. [...] Ihr habt seinen Typ-1-Diabetes-Monitor entdeckt und ihm auf jede erdenkliche Weise so viel Liebe und Ermutigung entgegengebracht", meldete sich die 38-Jährige gerührt im Netz zu der Erkrankung ihres Sohnes. Die Diagnose war gestellt worden, nachdem Miles mit einer Darminfektion ins Krankenhaus eingeliefert worden war.

Miles' Diabetes-Erkrankung ist für Chrissy und ihren Mann, Sänger John Legend (45), eine komplett ungewohnte Situation. "Gestern Abend hat er seine erste Insulinspritze bekommen [...]. Für uns ist das eine ganz neue Welt und wir lernen gerade sehr viel dazu", berichtete die TV-Persönlichkeit ihren Fans vor wenigen Tagen im Netz. Besonders für sie sei die Nachricht, dass ihr kleiner Miles krank sei, ein Schock gewesen.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihren Kindern Miles, Wren, Esti und Luna, Juni 2024

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend bei der Vanity Fair Oscar Party, März 2024

