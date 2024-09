Dank Nannys: Anna-Maria Ferchichi macht nichts im Haushalt

Anna-Maria Ferchichi (42) hat acht Kinder. Damit alle versorgt sind, nimmt die Frau von Bushido (45) Hilfe von vier Nannys in Anspruch. In ihrer Instagram-Story erklärt sie nun, warum sie die Kindermädchen beschäftigt: "Ich kann eine viel, viel entspanntere, bessere Mama sein. Ich mache im Haushalt wirklich gar nichts." Während die Nannys morgens Brotboxen vorbereiten, könne sich Anna-Maria um die Drillinge kümmern. Auch mit der Wäsche, dem Kochen und dem Tischdecken habe die Influencerin nichts am Hut: "All diese Dinge erledigen diese wunderbaren Damen, aber dafür habe ich viel Zeit für meine Kinder."

Vormittags habe sie dank ihrer Nannys auch mal Zeit für sich, für Beauty, Sport oder ihre Freundinnen. "Da ist hier keiner im Haus und diese Zeit genieße ich so sehr", schwärmt Anna-Maria und räumt zugleich ein, dass vier Kindermädchen genau genommen zu viel sind: "Eigentlich völlig überflüssig, zwei würden reichen, habe ich auch mit meinem Mann drüber geredet. Aber die gehören zu uns, wir sind für die verantwortlich." Bei den Ferchichis würden sie auch mehr verdienen als bei anderen Familien.

Anna-Maria und Bushido haben sieben gemeinsame Kinder – die Zwillinge Laila und Djibrail, die Drillinge Leonora, Naima und Amaya sowie Sohnemann Issa und Tochter Aaliyah. Aus einer früheren Beziehung hat die Schwester von Sarah Connor (44) noch den 21-jährigen Montry. Mittlerweile lebt die Familie in Dubai und konnte dort ihr zwölfjähriges Ehejubiläum feiern.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und ihre Drillinge im August 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit Ehemann Bushido 2024

