Darum wählte "Beauty & The Nerd"-Salvo Favoritin Linda raus

In der vierten Folge von Beauty & The Nerd mussten Linda (29) und Pierre ihre Koffer noch vor dem großen Umstyling packen. Grund dafür war Salvatores Entscheidung: Er musste sich zwischen der ehemaligen Dschungelcamp-Kandidatin und Shelly entscheiden. Doch warum fiel Salvos Wahl auf Linda und Pierre? Im Promiflash-Interview verrät der Ex von Christina Dimitriou (32): "Wir haben viel hin und her diskutiert und ich wollte Linda und Pierre eigentlich drin lassen, weil ich mich sehr gut mit ihnen verstanden habe und weil ich Pierre das Umstyling von ganzem Herzen gegönnt hätte." Letztendlich habe sich Salvo dann doch aus taktischen Gründen für die stärkere Konkurrenz entschieden.

Da Salvo und Joelle in der vierten Folge alle Spiele gewinnen konnten, haben sie sich Nominierungsschutz erspielt. Dass die beiden als Team so gut funktionieren, war nicht abzusehen. Zu Beginn kritisierte der 30-Jährige, dass seine Nerdin nur wenig aus ihrer Welt erzählt, was aber für die Spiele von großer Bedeutung ist. "Ich habe das Beste daraus gemacht. Mit den Informationen, die ich ihr aus der Nase gezogen habe, obwohl wir uns nicht so gut verstanden haben, haben wir in den Spielen zusammen gehalten", erklärt Salvo im Gespräch mit Promiflash. Das habe sich letztendlich auch ausgezahlt: "Sicher bei der Nominierung zu sein, war endlich ein Gefühl, sich mal fallen zu lassen und die Position mal zu genießen."

Pierre und Linda zu nominieren, ist Salvo sichtlich schwergefallen. Bei der Verkündung kullern dem Realitystar immer wieder Tränen über das Gesicht. "Ich muss an uns denken, an unser Team", begründete er seine Entscheidung und fügte hinzu: "Pierre, ich würde dir das gönnen. Du bist ein guter Junge." Er hätte lieber Kim Virginia (29) rausgeworfen, doch die stand nicht zur Wahl.

ProSieben Pierre und Linda-Caroline Nobat bei "Beauty & The Nerd" im Jahr 2024

ProSieben Salvatore Vassallo bei "Beauty & The Nerd" im Jahr 2024

