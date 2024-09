Mariella Ahrens verrät Details zu ihrem GZSZ-Comeback

Damit haben Fans sicher nicht mehr gerechnet: Mariella Ahrens (55) feiert nach drei Jahrzehnten ein Comeback bei GZSZ. Im Interview mit RTL verriet die Schauspielerin, wie der erster Tag am Set nach ihrer Rückkehr war. "Mein erster Drehtag war aufregender als gedacht. Obwohl ich viel Fernseherfahrung habe, war es spannend, an das alte Set zurückzukehren. Ich habe in den letzten vier Jahren nur Theater gespielt, wo man viel Zeit hat, an den Szenen zu proben. Beim Drehen einer täglichen Serie wie GZSZ musste ich mich erstmal wieder auf das schnellere Tempo und harte Pensum einstellen", erklärte Mariella und gestand: "Trotz meiner fast 30 Jahre TV-Erfahrung war das anfangs nicht einfach. Am Ende wurde ich aber sehr liebevoll vom Team aufgenommen, sodass es mir leichtfiel."

Für die 55-Jährige ist die Rückkehr zu ihren schauspielerischen Anfängen eine besondere Erfahrung, wie sie im Interview deutlich machte: "Es ist eine großartige Idee, diese Figur wieder ins Leben zu rufen – in einem anderen Alter und mit einem anderen Hintergrund. Jetzt komme ich als erfahrenere und bekanntere Schauspielerin zurück, was das Ganze sehr besonders macht." Mariella schwärmte weiter: "Es hat sich vieles zum Positiven verändert. Die Atmosphäre ist viel entspannter und weniger hektisch, alles ist professioneller, auch im Hintergrund. Man gibt in allen Bereichen ganz viel Herzblut."

In den 90er-Jahren wurde Mariella bei GZSZ als Elinor deutschlandweit bekannt – in derselben Rolle wird die "Ein Fall von Liebe"-Darstellerin nun auch wieder zu sehen sein. Und schon jetzt versprach sie: Elinor wird für "jede Menge Drama und Durcheinander" sorgen. Sie selbst habe mit der Figur aber nicht sonderlich viel gemein. "Meine Rolle unterscheidet sich komplett von mir privat. Die Kälte und teilweise intrigante Art meiner Figur ist mir fremd, aber gerade das macht es spannend, für mich als Schauspielerin in diese Rolle zu schlüpfen", teaserte Mariella abschließend an.

Getty Images Mariella Ahrens, Schauspielerin

RTL Mariella Ahrens und Wolfgang Bahro bei GZSZ

