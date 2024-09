Nach fast 30 Jahren: Mariella Ahrens kehrt zu GZSZ zurück

Mariella Ahrens (55) kehrt nach fast drei Jahrzehnten ins GZSZ-Universum zurück! Ursprünglich hatte Elinor in den 90er Jahren dem Serien-Fiesling Dr. Jo Gerner, gespielt von Wolfgang Bahro (63), den Kopf verdreht. Nun wird sie wieder Teil der packenden Geschichten der Daily. Fans der Serie können sich nun auf spannende Wendungen freuen, denn Elinors Comeback wird wohl für ordentlich Wirbel sorgen, wie die Schauspielerin im Interview mit RTL verrät: "Ich kehre in meiner damaligen Rolle als Elinor zurück und stifte gleich ordentlich Chaos."

Was genau die Überraschung sein wird, plaudert Mariella auch schon im Interview mit dem Sender aus: "Damals hatte sie Jo Gerner auf unschöne Weise am Altar stehen lassen. (lacht) Doch dieses Mal hat sie eine unglaubliche Überraschung im Gepäck: In der Zwischenzeit hat sie ihm Zwillinge geboren, von denen Jo bisher nichts ahnte." Wie Jo auf das Wiedersehen reagieren wird und wie die Geschichte weitergeht, erfahren die Fans des Serien-Hits am 25. Oktober. Bis dahin verrät Mariella nur so viel: "Ich glaube, Jo Gerner wird geschockt sein, denn wir sind damals nicht im Guten auseinandergegangen. Aber auch für Elinor wird es nicht leicht sein, ihm wieder zu begegnen."

Mariella feierte in den 90er-Jahren mit ihrer Rolle bei GZSZ ihren großen Durchbruch und gewann dadurch eine treue Fangemeinde. Nach ihrem Ausstieg im Jahr 1995 verfolgte sie eine erfolgreiche Karriere außerhalb der Serie, nahm zahlreiche Rollen in anderen Produktionen an und engagierte sich auch sozial. Ihr Privatleben hielt sie größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus, doch es ist bekannt, dass sie Mutter zweier Töchter ist. Die Rückkehr zur GZSZ-Familie bedeutet für sie nicht nur ein Wiedersehen mit alten Kollegen, sondern auch einen Hauch von Nostalgie für langjährige Zuschauer.

