Nach Not-OP am Herzen: Neue Anklage gegen Harvey Weinstein

Wie Deadline berichtet, wurde Harvey Weinstein (72) kurz nach seiner OP am Herzen aufgrund weiterer Anschuldigungen angeklagt. "Wir haben die Verteidigung kurz heute Morgen bereits darüber informiert, dass die Grand Jury Herrn Weinstein angeklagt hat", so die Staatsanwältin Nicole Blumberg. Die Anklageschrift bleibe aber vorerst versiegelt. Die Staatsanwaltschaft plane allerdings, einen Antrag zu stellen, der alle Anklagepunkte in einer neuen Anklageschrift vereine.

Nach der Verkündigung der neuen Anklage erklärte Harveys Anwalt, dass dieser "fast gestorben" sei. Sein schlechter Gesundheitszustand ist auch der Grund für die aktuelle Anordnung des Richters, den einstigen Film-Mogul auf der Gefängnisstation des Bellevue-Krankenhauses zu behalten. "Ihm geht es nicht gut", betonte der Sprecher des 72-Jährigen, Juda Engelmayer, gegenüber Reportern.

In dem Bellevue-Krankenhaus in New York musste sich Harvey einer Not-OP am Herzen unterziehen, wie BBC berichtete. Der ehemalige Filmproduzent hatte zuvor über Brustschmerzen geklagt. Laut seines Sprechers befinde er sich mittlerweile aber "außer Gefahr" und ruhe sich aus.

Getty Images Harvey Weinstein im Mai 2024

Getty Images Harvey Weinstein, Filmproduzent

