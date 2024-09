Suki Waterhouse schwärmt von Robert Pattinson als Vater

Suki Waterhouse (32) erzählte auf dem roten Teppich der MTV Video Music Awards 2024 von ihrem Leben als frischgebackene Mutter. Die Sängerin posierte am Mittwoch in einer schwarzen, federgeschmückten Jacke über einem schwarzen Kleid bei der Veranstaltung in der UBS Arena in Elmont, New York. Dabei schwärmte die Musikerin gegenüber Access Hollywood von ihrem Partner Robert Pattinson (38) und dessen Rolle als Vater ihrer im März geborenen Tochter: "Er ist der Größte".

Während Suki auf dem roten Teppich für Fotos posierte, erzählte sie weiter von der Freude, die sie durch ihren kleinen Wonneproppen erfährt. "Ich hatte heute den besten Tag mit ihr und es ist einfach himmlisch, ihr New York City zu zeigen", plauderte sie begeistert aus und fügte hinzu: "Es wird immer besser und macht immer mehr Spaß." Im Interview mit E! News verriet die Neu-Mama, wie glücklich es sie mache, nach Hause zu kommen und in die Augen ihrer Tochter zu schauen: "Ich bin absolut besessen von ihr. Sie dreht sich um, setzt sich auf, versucht zu krabbeln, macht all diese Dinge."

Kürzlich plauderte die Schauspielerin im Vogue-Interview aus, wie sie ihren Liebsten kennengelernt habe – und zwar ganz klassisch bei einem Spieleabend in Los Angeles. Gemeinsam hätten sie mit vielen Stars das Spiel Werwolf gespielt. "Es war sehr, sehr intensiv. Es waren viele große Figuren dabei, echte Schwergewichte. Al Pacino (84), Javier Bardem (55) und Penelope Cruz (50) waren da, [...] und wirklich jeder hat geschauspielert." Zwar hätte es danach weitere sieben Monate gedauert, bis sie den Twilight-Darsteller wiedergetroffen habe, dennoch habe diese Nacht "etwas ausgelöst". Sie soll damals festgestellt haben: "Ich finde Rob ziemlich witzig, ich strahle, wenn ich in seiner Nähe bin."

Anzeige Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse bei den MTV Video Music Awards 2024

Anzeige Anzeige

Billy Bennight/AdMedia/SIPA Robert Pattinson und Suki Waterhouse im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige