Teaser zum Boxkampf von Stefan Raab amüsiert Fans im Netz

Die Spannung steigt, denn der langersehnte Boxkampf zwischen Stefan Raab (57) und Regina Halmich (47) steht vor der Tür! Und damit die Fans sich bis zum Fight am Wochenende nicht langweilen, versorgte sie der TV-Master in in den vergangenen Wochen immer wieder mit kurzen, humorvollen Clips, die das Mega-Event einläuten. Jetzt postet Stefan auf Instagram erneut einen Teaser, unter dem er verheißungsvoll kommentiert: "Noch zwei Tage." In dem Video liegt der Moderator, der in den vergangenen Aufnahmen immer wieder mit seinem veränderten Äußeren auffiel, im OP-Saal. Michael Bully Herbig (56), der in dem Clip einen Schönheitschirurgen verkörpert, erklärt: "Ja, Herr Raab, nicht ganz einfach, aber machbar" und fängt an, an dem TV-Star herumzudoktern. Das Ergebnis ist ein komplett geglättetes Gesicht, Veneers und blondes volles Haar. "Wow, das sieht so schön aus", kommentiert Pamela Reif (28), die plötzlich im OP auftaucht, das Endergebnis.

Die Fans feiern das Video und kommentieren amüsiert Stefans vermeintliches Aussehen nach den Beauty-Behandlungen von Bully. "Eine Mischung aus Trump (78) und Elon Musk (53)", "Bisschen Ken, bisschen Trump, bisschen Bohlen (70), fertig" und "Wenn Trump und Knossi (38) ein Kind hätten" lauten nur einige der unzähligen belustigten Reaktionen auf den Teaser. Bei anderen Fans steigt umso mehr die Spannung, wie der Moderator denn nun tatsächlich aussieht. Und auch Pamela Reif stellt die große Frage unter dem Video: "So wunderschön, aber haben wir jetzt den echten Stefan Raab gesehen?"

Tatsächlich hat sich der einstige TV Total-Moderator bereits seit Jahren nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt. Erst der Boxkampf an diesem Samstag wird enthüllen, wie der 57-Jährige momentan aussieht. Auch seine Gegnerin Regina hat ihren Kontrahenten bereits seit zehn Jahren nicht mehr zu Gesicht bekommen und nennt ihn nur "das Phantom", wie sie gegenüber Promiflash verriet. "Das Einzige, was ich immer wieder aus verlässlichen Quellen höre, ist, dass er top trainiert ist. Er trainiert täglich und nimmt es total ernst", erklärte sie außerdem.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefan Raab, TV-Star

Anzeige Anzeige

Action Press / AEDT Regina Halmich, Boxerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige